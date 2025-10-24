Αύξηση 2,1% στις τιμές κατασκευής νέων κατοικιών το γ’ τρίμηνο

Αύξηση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023. Ο γενικός δείκτης, το γ’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,5% το γ’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023. Ειδικότερα, η ετήσια αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2,6% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 2,3%.

Ο ίδιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% το γ’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2025, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,6% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,7%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Αύξηση 2,2% στις τιμές υλικών

Αύξηση 2,2% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Σεπτέμβριο του 2025 εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,01% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,8%, έναντι αύξησης 5,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,01%.