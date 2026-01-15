Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για Chevron - Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2026 έρευνες υδρογονανθράκων

Για τις εξελίξεις που «τρέχουν» αυτό το διάστημα και αφορούν τους υδρογονάνθρακες, την ηλεκτρική διασύνδεση με τη Μέση Ανατολή αλλά και τους ορυκτούς πόρους αναφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Παπασταύρου γνωστοποίησε ότι οι τέσσερις συμβάσεις με τη Chevron σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και προχωρούν προς ψήφιση στη Βουλή. Μετά την ψήφιση, θα ακολουθήσουν γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, με στόχο αυτές να πραγματοποιηθούν εντός του 2026.

«Αφού κυρωθούν από τη Βουλή, προχωράμε στις γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, με στόχο να ξεκινήσουν μέσα στο 2026», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα καταγράφεται πλέον σταθερά στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη.

Παπασταύρου: Πυλώνας σταθερότητας η ενεργειακή αυτονομία

Ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε τις εξελίξεις με τη συνολικότερη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων εντάσεων η δυνατότητα κάθε κράτους να διασφαλίζει την ενεργειακή του επάρκεια αποκτά στρατηγική διάσταση. «Ζούμε σε μια περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας. Η ενεργειακή αυτονομία δεν είναι θεωρητικό ζήτημα, αλλά βασικός πυλώνας σταθερότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία, ο υπουργός μίλησε και για τη συνάντηση που είχε με τον Έρικ Τραμπ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization. Όπως είπε, στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε το ενδεχόμενο επέκτασης δραστηριοτήτων του ομίλου στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται ως αγορά με αυξημένο ενδιαφέρον. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι την τελική απόφαση λαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος ο επιχειρηματικός όμιλος.

Παράλληλα, υπογράμμισε το βάθος των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, σημειώνοντας ότι οι διμερείς δεσμοί εκτείνονται σε βάθος περίπου ενός αιώνα και συνιστούν μια σταθερή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών, ιδίως στον ενεργειακό τομέα.

Διασύνδεση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας και πράσινη ενέργεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι η Σαουδική Αραβία, παρά τον ρόλο της ως κορυφαίου παραγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τη στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, εξετάζεται η μεταφορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ελλάδα και, μέσω αυτής, προς την ευρωπαϊκή αγορά. Οι τεχνικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας του έργου. «Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακή πύλη εισόδου προς την Ευρώπη», σημείωσε.

Κρίσιμα ορυκτά και λειψυδρία

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις προοπτικές της χώρας στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή θέση στην παραγωγή βωξίτη και εξετάζει την ανάπτυξη παραγωγής γαλλίου, υλικού κομβικής σημασίας για την ευρωπαϊκή τεχνολογική βιομηχανία. «Χωρίς ορυκτό πλούτο δεν μπορείς να στηρίξεις σύγχρονη τεχνολογία», ανέφερε.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά και στο ζήτημα της λειψυδρίας, επισημαίνοντας ότι η χώρα καταγράφεται διεθνώς μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν έντονη πίεση στους υδάτινους πόρους, με την κυβέρνηση –όπως είπε– να προχωρά σε παρεμβάσεις τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες.