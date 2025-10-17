Eurostat: Στο 1,8% επιβεβαιώνεται ο πληθωρισμός για την Ελλάδα – Στο 2,2% στην Ευρωζώνη

Επιβεβαιώθηκαν τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με τον ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 2,2% για τον Σεπτέμβριο, έναντι 2,0% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση της Eurostat.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός παρουσίασε οριακή αύξηση 0,1%, ποσοστό παρόμοιο με αυτό του προηγούμενου μήνα. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών, όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός ανήλθε σε 2,4% σε ετήσια βάση, από 2,3% τον Αύγουστο, δείχνοντας ήπια επιμονή στις υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους μείωσε τα βασικά της επιτόκια κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες έως τον Ιούνιο, διατήρησε από τότε στάση αναμονής. Η κεντρική τράπεζα επισημαίνει πως ο πληθωρισμός κινείται πλέον κοντά στον στόχο του 2%, γεγονός που δεν δικαιολογεί προς το παρόν περαιτέρω νομισματική χαλάρωση.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και στην προσεχή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στο τέλος Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, για την Ελλάδα, η Eurostat επιβεβαίωσε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,8% τον Σεπτέμβριο, επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά κοντά στον επίσημο στόχο της ΕΚΤ, που παραμένει στο 2%.