Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων ύψους 1,17 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διπλό αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,17 δις ευρώ. Πρόκειται για το 7ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις – η Ελλάδα είναι η 3η χώρα στην Ε.Ε. που φθάνει στο 7ο αίτημα– και το 6ο αίτημα για τα δάνεια του ΤΑΑ, το οποίο αφορά συνολικά σε 26 ορόσημα και στόχους. Η χώρα μας αιτήθηκε την εκταμίευση 883,9 εκ. ευρώ επιχορηγήσεων για την εκπλήρωση 22 οροσήμων και 293,8 εκ. ευρώ δανείων μέσω 4 οροσήμων.

Μέχρι σήμερα, η χώρα μας έχει εισπράξει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 23,4 δις ευρώ. Στο επόμενο διάστημα, όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του 7ου αιτήματος επιχορηγήσεων και του 6ου δανείων, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέρχονται πλέον σε 24,57 δις ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 68,3% των συνολικών πόρων που της αναλογούν.

Τα 22 ορόσημα που εκπληρώθηκαν για την υποβολή του 7ου αιτήματος για τις επιχορηγήσεις αφορούν σε ολοκλήρωση έργων / δράσεων καθώς και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων όπως :

Ολοκλήρωση έργων:

Δημόσια Υγεία

Ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης σε 9 νοσοκομεία : Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», Γενικά Νοσοκομεία Καρπενησίου, Τρικάλων, Λιβαδειάς, Φλώρινας, Σάμου, Ικαρίας καθώς και η ανακαίνιση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και η ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Ολοκλήρωση εργασιών εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης και δημιουργίας μονάδων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων σε 15 Κέντρα Υγείας : Κορωπίου, Λαυρίου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου, Ν. Μάκρης, Βάρης, Μεγάρων, Γαλατά, Αίγινας, Ρόδου, Αρχαγγέλου (Ρόδου), Αλμυρού, Αργαλαστής, Βελεστίνου καθώς και στο Πολυδύναμο Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου.

Ολοκλήρωση της επέκτασης του συστήματος δημιουργίας και διαχείρισης ιατρικών ραντεβού και αναβάθμιση της υποδομής του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική προστασία

Πάνω από 847.000 προπληρωμένες κάρτες έχουν εκδοθεί και αποσταλεί σε δικαιούχους επιδομάτων μέσω της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ

Πάνω από 1.500 ωφελούμενοι ΑμεΑ υποστηρίζονται από Προσωπικούς Βοηθούς

000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα καταρτίστηκαν στην επίγνωση της διαφορετικότητας

000 άνεργοι ολοκλήρωσαν την κατάρτιση τους και τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας

Εκσυγχρονισμός / Ψηφιοποίηση Δημοσιών υποδομών και Υπηρεσιών

Προμήθεια νέου ψηφιακού εξοπλισμού στα ΚΕΠ για 269 Δήμους της χώρας

Απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών για: έκδοση/ανανέωση άδειών οδήγησης, μεταβίβαση οχημάτων, έκδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας και εξετάσεις άδειας οδήγησης.

Παράδοση νέου πληροφοριακού συστήματος και εξοπλισμού για τις οικονομικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Εγκατάσταση 3000 μετεωρολογικών σταθμών για λήψη δεδομένων για τον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του έργου ευφυής γεωργία.

Υλοποίηση μεταρρυθμίσεων

Νέο πλαίσιο για τα επιδόματα ανεργίας με επικαιροποίηση της νομοθεσίας, ώστε οι παροχές να στηρίζουν ουσιαστικά την επιστροφή στην απασχόληση.

Νέο νομικό πλαίσιο για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), ενισχύοντας τη συνοχή, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης και της μαθητείας.

Καθορισμός σαφούς θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αγροφωτοβολταϊκών, διευκολύνοντας την ταχύτερη αδειοδότηση και τη βιώσιμη αξιοποίηση της γης.

Πλαίσιο για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας την ενεργειακή εξοικονόμηση και τη δυνατότητα των καταναλωτών να μειώνουν το κόστος τους.

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση CO₂, δημιουργώντας ασφάλεια δικαίου και προϋποθέσεις για μεγάλες πράσινες επενδύσεις.

Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για ΤΗ νέα ενοποιημένη εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος»

Το 6ο αίτημα πληρωμής δανείων αφορά σε 4 ορόσημα και συγκεκριμένα στη συμβασιοποίηση επιχειρηματικών δανείων με δανειακούς πόρους ΤΑΑ 9,8 δις ευρώ, τη συμβασιοποίηση 500 εκ. ευρώ δανείων ΤΑΑ σε στεγαστικά δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», την έγκριση επενδυτικών πράξεων ύψους 500 εκ. από το InvestEU, στο πλαίσιο του εγγυοδοτικού προγράμματος για δάνεια σε ΜμΕ και τέλος την υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης από την ΕΑΤΕ ύψους 500 εκ. με επενδυτικά σχήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεπένδυσης σε κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών.

Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε: « Με την υποβολή και του 7ου αιτήματος για την εκταμίευση των πόρων του ΤΑΑ, η Ελλάδα έχει πλέον ολοκληρώσει άνω του 75% των μεταρρυθμιστικών της υποχρεώσεων, δηλαδή 3 στις 4 ή 98 από τα συνολικά 130 μεταρρυθμιστικά ορόσημα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση της οικονομίας μας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη μείωση της φοροδιαφυγής, τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους. Με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε για να εκπληρώσουμε και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που απομένουν έως το τέλος του προγράμματος με στόχο μια καλύτερη ζωή για όλους, με όλους χωρίς αποκλεισμούς και λιγότερες ανισότητες. »

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής ύψους 1,17 δισ. ευρώ, εκπληρώνουμε έναν ακόμα στόχο στην επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα, με το 7ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις, γίνεται η 3η χώρα στη σχετική κατάταξη της Ε.Ε.. Συνολικά, εντός του 2025, έχουν εκταμιευθεί πόροι ύψους 5,2 δισ. ευρώ από το Τ.Α.Α. και με την αναμενόμενη θετική αξιολόγηση του συγκεκριμένου αιτήματος, οι εκτεμιευθέντες πόροι θα ανέρχονται πλέον στα 24,57 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 68,3% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Με σύνεση, συνέπεια και αποφασιστικότητα, διατηρούμε τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξεις, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, τα έργα και τον εκσυγχρονισμό δημοσίων υπηρεσιών και υποδομών, έτσι ώστε κάθε διαθέσιμο ευρώ να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.»

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού κ. Εύη Δραμαλιώτη δήλωσε: «Η έγκαιρη υποβολή του 7ου αιτήματος πληρωμής ύψους 1,17 δισ. ευρώ, με την κάλυψη άνω του 75 % των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», επιβεβαιώνει ότι προχωράμε με σχέδιο και ταχύτητα. Το 7ο αίτημα πληρωμής περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις που προωθούν την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των σιδηροδρομικών υποδομών και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Συνεχίζουμε δυναμικά προκειμένου να μετατρέψουμε τις δεσμεύσεις σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και την οικονομία.»

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διπλό αίτημα πληρωμής ταυτόχρονα για τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, εκπληρώνοντας το στόχο που είχαμε θέσει για το 2025. Η υλοποίηση των έργων, των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρά εντατικά, επιτυγχάνοντας απαιτητικούς στόχους και φέρνοντας απτά αποτελέσματα στην ενίσχυση της ανάπτυξης της χώρας και την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των πολιτών».