Φρέναρε στο 1,9% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο - Aυξήσεις 9,9% στα ενοίκια - Kαίνε σοκολάτα και καφές

Στο 1,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, έναντι 2,9% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση, καθώς το ελαιόλαδο ήταν κατά 37,1% φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι, αλλά οι σοκολάτες έγιναν κατά 22,2% ακριβότερες και ο καφές ανατιμήθηκε κατά 19,8%. Στην κατηγορία της στέγασης, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%, με τα ενοίκια να αυξάνονται κατά 9,9%, αλλά τις τιμές να πέφτουν κατά 12,9% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 10,2% στο φυσικό αέριο και 3,7% στο ρεύμα.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023.

Η μεταβολή των τιμών σε μηνιαία βάση

Η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,8% τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:



• 0,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 35,0% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.

• 2,7% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 0,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:



• 2,5% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα ενοίκια κατοικιών.

• 1,4% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη).

• 0,4% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η μεταβολή των τιμών σε ετήσια βάση

Η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 1,9% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 1,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.

• 1,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

• 5,2% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 0,2% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

• 0,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα.

• 2,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,6% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

• 1,0% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

• 2,7% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 5,9% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:



• 0,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας.