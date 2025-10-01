Έπεσε στο 1,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο – Στο 2,2% στην Ευρωζώνη

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 1,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Αντίθετα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανήλθε σε 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό) παρέμεινε σταθερός στο 2,3% και σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,1%.

Άνοδος στη Γερμανία

Αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο πληθωρισμός στη Γερμανία στο πλαίσιο μιας γενικότερης αύξησης στην περιοχή που θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,4% τον Σεπτέμβριο -από 2,1% τον Αύγουστο λόγω των αυξήσεων στο κόστος των υπηρεσιών και της μικρότερης πτώσης στην ενέργεια από ό,τι είχε παρατηρηθεί πριν από ένα χρόνο- ανακοίνωσε χθες η στατιστική υπηρεσία. Το αποτέλεσμα είναι πάνω από τη μέση πρόβλεψη 2,2% σε δημοσκόπηση του Bloomberg για τον πληθωρισμό στη Γερμανία.

«Τσίμπησε» στη Γαλλία

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία αυξήθηκε λόγω της επιτάχυνσης στον τομέα των υπηρεσιών και των μικρότερων μειώσεων στις τιμές της ενέργειας, αν και παρέμεινε πολύ κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, μετά από άνοδο 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία Insee. Οι οικονομολόγοι προέβλεπαν αύξηση στο 1,3%.

Τα στοιχεία της Γαλλίας έδειξαν πληθωρισμό στις υπηρεσίες στο 2,4% τον Σεπτέμβριο από 2,1% τον Αύγουστο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της υγειονομικής περίθαλψης επιταχύνθηκαν και το κόστος των τηλεπικοινωνιών υποχώρησε λιγότερο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Οι τιμές της ενέργειας επίσης μειώθηκαν λιγότερο λόγω των συγκριτικών επιδράσεων, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν καταγραφεί έντονες πτώσεις στα πετρελαϊκά προϊόντα.

Σε υψηλό 15 μηνών στην Ισπανία

Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ισπανία, επιβεβαιώνοντας την τελευταία απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού στο μπλοκ. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ισπανία ανήλθε στο 3% τον Σεπτέμβριο από 2,7% τον Αύγουστο, ενώ ο δείκτης που παρακολουθεί τις υποκείμενες πιέσεις επιβραδύνθηκε στο 2,3%, διαψεύδοντας τις προβλέψεις για επιτάχυνση.

Δεδομένου ότι οι αναλυτές προβλέπουν επιβράδυνση τους επόμενους μήνες, τα στοιχεία δεν θα προκαλέσουν ιδιαίτερη ανησυχία στην ΕΚΤ. Τα νούμερα δείχνουν μια μικρότερη πτώση του πληθωρισμού στα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό σε σύγκριση με αυτή που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο, η Ισπανία εμφανίζει επίσης την ισχυρότερη ανάπτυξη ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, με ρυθμό 0,8% το δεύτερο τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο, καθώς τηρεί στάση αναμονής για την ευρωπαϊκή οικονομία η οποία αποδεικνύεται ανθεκτική εν μέσω των δασμών των ΗΠΑ. Η επικεφαλής, Christine Lagarde, τόνισε μάλιστα ότι «η πορεία πτώσης του πληθωρισμού έχει τελειώσει» και οι αξιωματούχοι φέρεται να έχουν αποκλείσει μία ακόμα μείωση επιτοκίων μέχρι τουλάχιστον τον Δεκέμβριο.