ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ ζητά αυστηρότερους κανόνες για hedge funds, private equities και ασφαλιστικές

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε κατά της μείωσης των προτύπων στις τραπεζικές ρυθμίσεις, τονίζοντας ότι αντίθετα θα πρέπει να ενισχυθεί η εποπτεία των μη τραπεζικών ιδρυμάτων.

"Είναι ζωτικής σημασίας οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και την εποπτεία σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον", δήλωσε η Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Άμστερνταμ. "Θα πρέπει να το κάνουν αυτό όχι μειώνοντας τα πρότυπα για τις τράπεζες, αλλά αυξάνοντας τα για τα μη τραπεζικά ιδρύματα που εμπλέκονται σε τραπεζικού τύπου δραστηριότητες ή έχουν σημαντικούς δεσμούς με τον τραπεζικό τομέα."

Τα σχόλιά της έρχονται καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις επιδραστικές κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης έχουν σχηματίσει μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για τη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου στις τράπεζες, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος. Ενώ οι αξιωματούχοι τονίζουν συνεχώς ότι αυτές οι προσπάθειες δεν θα πρέπει να αποτελούν απορρύθμιση, υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτό μπορεί να συμβεί.

Η Λαγκάρντ τόνισε, "Ο στόχος δεν είναι να χαλαρώσουμε τους κανόνες, ούτε να αναιρέσουμε αυτά που έχουν επιτευχθεί", προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να "χαλαρώσουν την επαγρύπνησή τους" μετά την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, τα μη τραπεζικά ιδρύματα - συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών ταμείων, των ασφαλιστικών εταιρειών, των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς και των οχημάτων τιτλοποίησης - έχουν επεκταθεί από περίπου 250% της συνολικής παραγωγής της ευρωζώνης το 2008 σε περισσότερο από 350% σήμερα.

Μιλώντας σε ένα συμπόσιο αποχαιρετισμού για τον πρώην επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας Κλάας Κνοτ, η Λαγκάρντ παρότρυνε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να "αντισταθούν στη ρυθμιστική κόπωση και να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για την επέκταση ισχυρότερων παγκόσμιων κανόνων στα μη τραπεζικά ιδρύματα".

"Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα πρέπει να περιμένουν μια άλλη χρηματοπιστωτική κρίση για να τους υπενθυμίσει πόσο υψηλό είναι το διακύβευμα", προειδοποίησε, χαρακτηρίζοντας "επιτακτική" την επέκταση της εποπτείας στα μη τραπεζικά ιδρύματα με τραπεζικές διασυνδέσεις "νωρίτερα παρά αργότερα".

Η Λαγκάρντ σημείωσε επίσης ότι η διεύρυνση της ρυθμιστικής εποπτείας ώστε να συμπεριλάβει μη τραπεζικά ιδρύματα θα ωφελούσε τη νομισματική πολιτική.