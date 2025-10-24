Goldman Sachs: Ισχυρό τρίμηνο για Motor Oil και HELLENiQ ENERGY - Τιμές-στόχοι και συστάσεις

Η Goldman Sachs προβλέπει ένα ιδιαίτερα ισχυρό τρίτο τρίμηνο για τις ελληνικές εταιρείες διύλισης χάρη στην ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης και την αύξηση των πωλήσεων καυσίμων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στα διυλιστήρια Κορίνθου και Ελευσίνας.

Τα περιθώρια διύλισης στη Βορειοδυτική Ευρώπη διαμορφώθηκαν στα 10 δολάρια ανά βαρέλι, 40% υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας περίπου 30% για τις ελληνικές εταιρείες.

Η τράπεζα σημειώνει ότι τα κέρδη του 2025 θα κινηθούν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ωστόσο το outlook για τη διετία 2026–2027 γίνεται πιο συγκρατημένο, καθώς οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι συναλλαγματικές επιδράσεις αναμένεται να μειώσουν την παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι προβλέψεις EBITDA αυξάνονται κατά περίπου 9% για το 2025, αντανακλώντας την ισχύ των περιθωρίων διύλισης και τη διατήρηση στενών συνθηκών στην αγορά καυσίμων ως το τέλος του έτους.

Οι εκτιμήσεις για το 2026 και 2027 μειώνονται κατά 3% και 2% αντίστοιχα, λόγω της ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου και της πιο αργής ανάκαμψης στα περιθώρια πετροχημικών, ιδιαίτερα για τη HELLENiQ Energy.

Η τιμή στόχος για τη Motor Oil είναι τα 28 ευρώ με ουδέτερη σύσταση, ενώ για τη HELLENiQ ENERGY η σύσταση είναι «sell» με οριακή αύξηση της τιμή στόχου στα 6,6 ευρώ από 6,5.

HELLENiQ ENERGY – Καλή επίδοση στο τρίμηνο

Για τη HELLENiQ ENERGY, η Goldman Sachs αναμένει επίσης ενισχυμένα αποτελέσματα, με EBITDA που εκτιμάται κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, λόγω της επανεκκίνησης της μονάδας στην Ελευσίνα και της ενοποίησης της δραστηριότητας της Elpedison. Οι πωλήσεις καυσίμων αναμένεται να ανέλθουν περίπου σε 4 εκατομμύρια τόνους, ενώ θετική είναι η επίδραση από την αυξημένη εποχική ζήτηση.

Σε ετήσια βάση, η Goldman αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη EBITDA του 2025 στα 901 εκατ. ευρώ, αλλά μειώνει οριακά τις προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια, λόγω αδύναμης ανάκαμψης στα πετροχημικά και της επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να αυξηθεί στα 2,7 φορές τα EBITDA το 2026–2027, εξαιτίας της εξαγοράς του 50% της Elpedison και της έκτακτης φορολογίας που θα καταβληθεί το 2025.

Η τράπεζα διατηρεί αρνητική σύσταση (Sell) και αναπροσαρμόζει οριακά την τιμή στόχο στα 6,60 ευρώ (από 6,50 ευρώ), γεγονός που υποδηλώνει πιθανή πτώση της μετοχής κατά περίπου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα (περίπου 8,3 ευρώ). Σύμφωνα με τη Goldman, η HELLENiQ ENERGY διαπραγματεύεται σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές σε σχέση με τη Motor Oil, ενώ η χαμηλότερη συνεισφορά των πετροχημικών και η αυξημένη μόχλευση περιορίζουν τη δυναμική της μετοχής.

Η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι το τρίτο τρίμηνο του 2025 θα αποτελέσει μία από τις πιο κερδοφόρες περιόδους για τους ελληνικούς ομίλους διύλισης, λόγω της ισχυρής ζήτησης και των υψηλών περιθωρίων στα καύσιμα. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι προοπτικές για τα έτη 2026–2027 είναι πιο συγκρατημένες, καθώς οι επενδύσεις στη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια θα περιορίσουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές και, κατά συνέπεια, τις δυνατότητες αύξησης μερισμάτων.

Motor Oil – Ισχυρή κερδοφορία, σταθερή τιμή στόχος αλλά ουδέτερη αξιολόγηση

Για τη Motor Oil, η Goldman προβλέπει καθαρά βελτιωμένα αποτελέσματα στο τρίτο τρίμηνο, με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) που υπολογίζονται σε περίπου 294 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ολοκλήρωση των επισκευών στη μονάδα του Κορίνθου οδήγησε σε αύξηση παραγωγής και περιθωρίων κέρδους, ενώ θετική επίδραση στα αποτελέσματα αναμένεται και από τις αποζημιώσεις ασφάλισης για τη φωτιά που είχε σημειωθεί το 2024.

Για το σύνολο της χρήσης 2025, η Goldman προβλέπει κέρδη EBITDA περίπου 978 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Παρά τη βελτίωση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών, ο οίκος διατηρεί ουδέτερη σύσταση (Neutral) και σταθερή τιμή στόχο στα 28 ευρώ ανά μετοχή, καθώς εκτιμά ότι οι αποδόσεις ελεύθερων ταμειακών ροών παραμένουν σχετικά χαμηλές, γύρω στο 2%, λόγω του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (στόχος 1,6 GW έως το 2027). Η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι περίπου 25,7 ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε περιορισμένο περιθώριο ανόδου κοντά στο 9%.