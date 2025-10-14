ΤτΕ: Yπηρεσίες, ενοίκια και φόροι κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό

Για το 2026, ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,6%, ενώ το 2027 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4%

Σε πορεία αντίθετη από τον πληθωρισμό της ευρωζώνης αναμένεται ότι κινείται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, καθώς επιβραδύνεται μεν στην περίοδο πρόβλεψης, αλλά παραμένει υψηλός το 2025 στο 3,1%, όπως αναφέρεται στο τελευταίο InflationMonitor της Τράπεζας της Ελλάδος. Για το 2026 προβλέπεται πληθωρισμός 2,6% και για το 2027 2,4%, με σημαντική ανοδική αναθεώρηση για το διάστημα 2025-2026.

Όπως αναφέρει αναλυτικά το δελτίο παρακολούθησης της ΤτΕ, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) θα συνεχίσει να επιβραδύνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Το 2025, αναμένεται να παραμείνει υψηλός στο 3,1%, αντανακλώντας τη διατήρηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών (κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων των μισθών και των ενοικίων, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των αυξήσεων των έμμεσων φόρων), του υψηλού πληθωρισμού των μη μεταποιημένων τροφίμων και των λιγότερο αρνητικών ποσοστών πληθωρισμού της ενέργειας (λόγω των υψηλών ποσοστών πληθωρισμού στην ηλεκτρική ενέργεια).

Για το 2026, ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,6%, ενώ το 2027 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4%, λόγω της ενσωμάτωσης των επιπτώσεων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στην ενεργειακή συνιστώσα.

Ο HICP αναθεωρείται σημαντικά προς τα πάνω στο 3,1% (από 2,5%) το 2025 και στο 2,6% (από 2,1%) το 2026. Οι αναθεωρήσεις αυτές οφείλονται στον υψηλότερο (και πιο επίμονο από το αναμενόμενο) πληθωρισμό των υπηρεσιών και των τροφίμων.

Τέλος, ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και τρόφιμα) θα παραμείνει υψηλός λόγω της μεγάλης επιμονής του πληθωρισμού των υπηρεσιών. Αναμένεται να μειωθεί στο 2,3% έως το 2027, αντανακλώντας κυρίως την επιβράδυνση του πληθωρισμού των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων.

Προβλέψεις ΤτΕ για την ευρωζώνη

Την ίδια ώρα, στην ευρωζώνη, η διαδικασία αποπληθωρισμού θα ενταθεί και ο γενικός πληθωρισμός θα υποχωρήσει προσωρινά κάτω από τον στόχο, με βασικό οδηγό τις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (HICP) προβλέπεται να μειωθεί στη διάρκεια του 2025 και να φτάσει στο 1,6% το α’ τρίμηνο του 2026, πριν ανακάμψει στο 1,9% το 2027.

Η πτώση του γενικού πληθωρισμού το 2025-2026 αποδίδεται εν μέρει στην αρνητική συμβολή της ενέργειας, η οποία αναμένεται να παραμείνει αρνητική έως το 2027, όταν θα τεθούν σε ισχύ νέα μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (EU ETS2). Ο πληθωρισμός τροφίμων εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περαιτέρω, σε ρυθμούς λίγο πάνω από 2% το 2027.

Ο δομικός HICP εξαιρουμένων ενέργειας και τροφίμων προβλέπεται να αποκλιμακωθεί, με μοχλό τις υπηρεσίες, καθώς εξασθενεί η επίδραση προηγούμενων αυξήσεων τιμών σε ορισμένα αγαθά, περιορίζονται οι μισθολογικές πιέσεις και οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας περνούν στην αλυσίδα τιμολόγησης.

Η αύξηση των μισθών αναμένεται να συνεχίσει την καθοδική πορεία της, όσο εξαλείφονται οι πιέσεις ανάκτησης των απωλειών στους πραγματικούς μισθούς. Σε συνδυασμό με μια ανάκαμψη της παραγωγικότητας, αυτό μεταφράζεται σε σημαντικά βραδύτερη άνοδο του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.