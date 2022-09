Ρότζερ Φέντερερ - Τέλος εποχής για το τένις: Ανακοίνωσε ότι σταματάει τη μυθική καριέρα του

Την απόφαση του να σταματήσει το τένις σε ηλικία 41 ετών, ανακοίνωσε ο σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ.

Ο μυθικός τενίστας -και κατά πολλούς κορυφαίος όλων των εποχών- γνωστοποίησε ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά σε επαγγελματικό επίπεδο, αφού νιώθει ότι τα έδωσε όλα στο αγαπημένο του άθλημα κι ενώ τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε αρκετά από προβλήματα τραυματισμών.

Θα δώσει έναν τελευταίο αγώνα στο Laver Cup του Λονδίνου την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε την ανάρτηση του στα social media:

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN