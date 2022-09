Με 96 κανονιοβολισμούς αποχαιρέτησαν τη βασίλισσα Ελισσάβετ: Στις 20:00 το διάγγελμα του Κάρολου Γ'

Εθνικός πένθος για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ ανακοίνωσε νωρίτερα ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ, το οποίο θα συνεχιστεί ως το τέλος της ημέρας της κηδείας της βασίλισσας με τιμές αρχηγού κράτους.

Στις 15.00 ώρα Ελλάδας το Λονδίνο σείστηκε από 96 κανονιοβολισμούς, έναν για κάθε χρόνο που έζησε η Ελισάβετ. Ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε παρέλαση με 71 άλογα, όσα και τα χρόνια της Ελισάβετ στον θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Thousands of people have watched a procession of 71 horses gallop into position for the Queen's Death Gun Salute at Hyde Park in central London

Members of the Honourable Artillery Company will fire a gun salute today (9 September) at 1pm from the wharf at the Tower of London, in honour of Queen Elizabeth II upon her passing yesterday.



Gun salutes will be fired around the UK and overseas to mark the death of the Queen.