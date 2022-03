Εισβολή στην Ουκρανία: Μόνο η Οδησσός έμεινε στη Μαύρη Θάλασσα - Πήραν τις πόλεις στον Νότο οι Ρώσοι

Σήμερα τα στρατεύματα του Πούτιν μπήκαν για πρώτη φορά στην πόλη-λιμάνι του Μικολάιφ, «κλειδί» πριν από την Οδησσό για τον πλήρη έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας.

Ο κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες σε σημεία της πόλης του περίπου μισού εκατομμυρίου κατοίκων. «Ας μη χάσουμε την ψυχραιμία μας», δήλωσε. Ο ίδιος σε αναρτήσεις του στο Facebook ενημερώνει για τη πορεία των ρωσικών στρατευμάτων. «Γίνεται αγώνας προς την κατεύθυνση του Oktyabrsky, θα αντισταθούμε τώρα. Ένα ολόκληρο μαχητικό σώμα διαλύθηκε στην οδό Pribuzhsky. Οι δυνάμεις αρχίζουν επίσης να μετακινούνται από την Μπαστάνκα».

Σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε πάντως ότι η προέλαση των Ρώσων στο Μικολάιφ έχει σταματήσει. Το Μικολάιφ απέχει περίπου μία ώρα οδικώς από τη Χερσώνα στη νότια ακτή της Ουκρανίας, την πρώτη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας που έπεσε στα χέρια των Ρώσων.

Επόμενος στόχος η Οδησσός

Ο δήμαρχος της Οδησσού, Γκενάντι Τρουχάνοφ, δήλωσε ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι όπως φαίνεται να περικυκλώσει την Οδησσό με χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις, αποκόπτοντας την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και τον κύριο σύνδεσμο της χώρας με την παγκόσμια οικονομία. «Η αίσθηση μου είναι ότι θα περικυκλώσουν την Οδησσό και θα κρατήσουν αυτή τη θέση όσο συνεχίζουν την επίθεσή τους στο Κίεβο», είπε ο κ. Τρουχάνοφ - άποψη την οποία συμμερίζονται και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

H Μαριούπολη παρά τη συνεχή επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις, παραμένει υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας - αν και το νερό και το ρεύμα έχουν διακοπεί και οι γραμμές μεταφοράς έχουν αποκλειστεί.



Η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του BBC

Στο Τσερνιχίβ συνολικά 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές σε κατοικημένη περιοχή της πόλης της βόρειας Ουκρανίας.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF