Εισβολή στην Ουκρανία: Ελεύθερος σκοπευτής σκότωσε κορυφαίο στρατηγό του Πούτιν

Νεκρός έπεσε τις προηγούμενες ημέρες ένας από τους κορυφαίους στρατηγούς του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος συμμετείχε στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά της Ουκρανίας, καθώς φέρεται να πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή.

Συγκεκριμένα, ο υποστράτηγος Αντρέι Σουχοβέτσκι, επικεφαλής της 7ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας της Ρωσίας έχασε τη ζωή του, στις μάχες που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο.

Ουκρανοί στρατιώτες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια αεροπορική επίθεση των ρωσικών ειδικών δυνάμεων Spetsnaz και η απώλεια του Σουχοβέτσκι θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να καταλάβουν το αεροδρόμιο καθώς και γιατί η εισβολή στο Κίεβο επιβραδύνθηκε.

Dozen of destroyed Russian military hardware in Gostomel airport after it was targeted by Ukrainian forces. pic.twitter.com/OKVLfQFVXO