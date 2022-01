Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν διαφορετικές γλώσσες; Τι έδειξε νέα μελέτη

Σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, τα σκυλιά μπορούν ακόμη και να αναγνωρίσουν διαφορετικές γλώσσες, αλλά και ανόητες λέξεις. Η ιδέα προέκυψε όταν η νευροαιθολόγος Laura Cuaya μετακόμισε από το Μεξικό στη Βουδαπέστη με τον σκύλο της, Kun-kun, ένα μπόρντερ κόλεϊ. «Είχα μιλήσει στον Kun-kun μόνο στα ισπανικά», είπε στο CNN. «Αναρωτήθηκα αν μπορούσε να εντοπίσει μια διαφορετική γλώσσα».

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν πέντε γκόλντεν ριτρίβερ, έξι μπόρντερ κόλεϊ, δύο αυστραλιανούς ποιμενικούς, ένα λαμπραντούντλ, ένα κόκερ σπάνιελ και τρία σκυλιά μικτής καταγωγής. Δύο ήταν εξοικειωμένοι με τα ισπανικά αλλά δεν γνώριζαν τη γλώσσα της Ουγγαρίας, ενώ οι άλλοι 16 γνώριζαν καλά τα ουγγρικά, αλλά δεν είχαν ακούσει ποτέ ισπανικά.

Όλα τα ζώα ήταν μεταξύ 3 και 11 ετών και είχαν προηγουμένως εκπαιδευτεί να παραμένουν ακίνητα μέσα σε σαρωτή μαγνητικής τομογραφίας (MRI), ενώ άκουγαν αποσπάσματα και στις δύο γλώσσες από τον «Μικρό Πρίγκιπα».

