Νέο παραλήρημα Ερντογάν: Η αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη «αναστατώνει σοβαρά» την Τουρκία

Η πώληση F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Τζο Μπάιντεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Ρώμη, υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μιλώντας σε δημοσιογράφους εξήγησε γιατί το «μεγαλείο» του δεν του επιτρέπει να παραστεί στη Γλάσκώβη. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι διαμαρτυρήθηκε σε Τζο Μπάιντεν και Εμανουέλ Μακρόν για την εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη.

«Αποφασίσαμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας και ειδικά να συνεχίσουμε τις οικονομικές σχέσεις πιο εντατικά. Διαπραγματευτήκαμε την προμήθεια F-16. Δεν είδα αρνητική προσέγγιση ούτε σε αυτό το ζήτημα» είπε σε δημοσιογράφους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν, επιστρέφοντας από τη Σύνοδο.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Άγκυρας – Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστώσει αρνητική στάση. Στόχος είναι η προμήθεια νέων F-16 και ο εκσυγχρονισμός των μαχητικών που ήδη βρίσκονται στον στόλο.

