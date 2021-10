Λίβανος: Πυροβολισμοί και εκρήξεις σε διαδήλωση στη Βηρυτό - Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες (vid)

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι διαδηλωτές δέχθηκαν πυρά καθώς κατευθύνονταν προς το Δικαστικό Μέγαρο ενώ έχουν γίνει αναφορές και για εκρήξεις.

Άγνωστοι, μέχρι στιγμής, οπλισμένοι άνδρες άνοιξαν πυρ κατά των διαδηλωτών σκοτώνοντας έναν τουλάχιστον πολίτη και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμα.

Οι διαδηλωτές αξίωναν την απομάκρυνση του δικαστή Ταρέκ Μπιτάρ από την υπόθεση της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού πέρυσι χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα "σκλάβο των Αμερικανών".

Μετά τους πυροβολισμούς, επενέβη ο στρατός του Λιβάνου και συνέλαβε έναν από τους δράστες.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε οκτώ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Σαχέλ της Βηρυτού.

O Λίβανος τους τελευταίους πολλούς μήνες δοκιμάζεται από πολύπλευρη κρίση, πολιτική, οικονομική και κοινωνική. Το ηλεκτρικό ρεύμα κόβεται συνεχώς, το νόμισμα έχει χάσει περίπου το 90% της αξίας του τα τελευταία δύο χρόνια ενώ τα τρίτα τέταρτα του πληθυσμού ζουν κάτι από το όριο της φτώχειας. Η έκρηξη πέρυσι (4 Αυγούστου του 2020) στο λιμάνι της Βηρυτού στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Hezbollah-Amal protest in Beirut turns violent as a sniper opens fire at the demonstrators. Reportedly, there are dead and wounded. pic.twitter.com/wZgeBkb3XT