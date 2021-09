Συμφωνία AUKUS: Οργισμένη η Γαλλία από την ακύρωση της σύμβασης «μαμούθ» για τα υποβρύχια

Η απόφαση Μπάιντεν, Τζόνσον και Μόρισον για την ήδη περίφημη συμφωνία AUKUS, δηλαδή την στρατηγική συμμαχία για τον περιορισμό της επιρροής που ασκεί η Κίνα, δεν εκνεύρισε μόνο το Πεκίνο – που ήδη έκανε λόγο για ψυχροπολεμική λογική – αλλά και έναν σύμμαχο των ΗΠΑ, τη Γαλλία.

Κι αυτό γιατί μέρος συστατικό στοιχείο της AUKUS είναι η απόκτηση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων από την Αυστραλία, με τη συμβολή των ΗΠΑ. Όμως ήδη Γαλλία και Αυστραλία είχαν υπογράψει το 2016 σύμβαση για την προμήθεια συμβατικών υποβρυχίων, καθώς τότε προτιμήθηκε από την κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων με αμερικανική και βρετανική τεχνολογία.

Σήμερα ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον επιβεβαίωσε την ακύρωση της γιγαντιαίας σύμβασης, ως συνέπεια της AUKUS.

«Η απόφαση που λάβαμε να μην συνεχίσουμε με τα υποβρύχια κατηγορίας Attack και να ακολουθήσουμε άλλο δρόμο δεν είναι αλλαγή νοοτροπίας, είναι αλλαγή ανάγκης», δήλωσε ο Μόρισον, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης την αγορά αμερικανικών πυραύλων Tomahawk.

Η απόφαση των ΗΠΑ να παραμερίσουν τη Γαλλία από μια συμφωνία που είχε συνάψει με την Αυστραλία για την προμήθεια υποβρυχίων δείχνει μια έλλειψη συνοχής σε μια στιγμή που οι δύο σύμμαχοι αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, ανακοίνωσε χθες το Παρίσι.

Οι Γάλλοι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας ανέφεραν επίσης σε ανακοίνωσή τους ότι η απόφαση της Αυστραλίας να αθετήσει τη σύμβαση είναι αντίθετη με το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

