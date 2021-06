Σάλος με την αντιρατσίστρια αθλήτρια που γύρισε την πλάτη στη σημαία (vid)

Σάλος έχει ξεσπάσει με την κίνηση της σφυροβόλου Γκουέν Μπέρι να γυρίσει την πλάτη της στη σημαία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Η αθλήτρια υποστηρίζει ότι της «την έστησαν», όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο τρόπος διαμαρτυρίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η 31χρονη αθλήτρια κατέκτησε την τρίτη θέση των αμερικανικών προκριματικών αγώνων για τους Ολυμπιακούς. Αυτό σημαίνει ότι με την επίδοσή της εξασφάλιζε μια θέση στο Τόκιο. Ωστόσο η κίνηση της να γυρίσει την πλάτη στη σημαία την ώρα της ανάκρουσης του ύμνου των ΗΠΑ έχει προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ενώ κάποιοι ζητούν και τον αποκλεισμό της.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν πήρε τυχαία αυτή την απόφαση. Η Μπέρι ισχυρίζεται ότι την στοχοποίησαν εξαιτίας της ακτιβιστικής δράσης της. «Αισθάνομαι ότι μου την έστησαν, ότι το έκαναν επίτηδες. Θύμωσα πολύ για να είμαι ειλικρινής» είπε η Μπέρι.

Σύμφωνα με τη σφαιροβόλο, καθ’όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης δεν ακούστηκε ποτέ ο εθνικός ύμνος στις απονομές. Η επιλογή να ακουστεί όταν εκείνη ανέβηκε στο βάθρο θεωρήθηκε από την ίδια μια πρόκληση για να την τσεκάρουν.

Gwen Berry turned her back from the American flag during a medal ceremony at the Olympic trials.



“My purpose and my mission is bigger than sports,” Berry said. “I’m here to represent those who died due to systemic racism."#BlackLivesMatterhttps://t.co/5WmF9COeFM