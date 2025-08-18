Φορολογικά πρόστιμα: Παράταση «ζωής» στην Εξώδικη Επίλυση για «κούρεμα» έως 75% και μέχρι 24 δόσεις

Νέα ευκαιρία για περαίωση με κούρεμα έως 75% και μέχρι 24 δόσεις, δίνει σε χιλιάδες φορολογούμενους η «ανάσταση» και επαναλειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών.

Μετά τις αργίες των ημερών, η Επιτροπή ανασυγκροτείται και παίρνει ξανά «ζωή», με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με όσα ψήφισε προ ημερών η Βουλή (άρθρο 255 ν.5222/2025). Αν και φαινόταν να κλείνει οριστικά τον κύκλο της, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, προσφέροντας στους φορολογούμενους που «πάλευαν» με φορολογικές διαφορές ένα νέο «παράθυρο» ευκαιρίας.

Με τη νέα παράταση, η λειτουργία της Επιτροπής που τερματίστηκε τέλη Ιουλίου, θα συνεχιστεί τελικά έως και τον Ιανουάριο του 2027. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη λόγω του μεγάλου αριθμού εκκρεμών υποθέσεων -που δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν εντός των προηγούμενων χρονοδιαγραμμάτων- και προκειμένου να μην καταλήξουν ξανά όλες στα διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να αποσυμφορηθούν.

Στα «εξ ων ουκ άνευ» φυσικά, είναι ότι με συμβιβασμούς – εξπρές, το δημόσιο αναμένει ότι θα εισπράξει ταχύτερα ό,τι θα περίμενε για μήνες ή χρόνια να τελεσιδικήσει.

Ποιους αφορά η επανεκκίνηση



Η διάταξη στοχεύει σε συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων που βρίσκονται σε νομική διαμάχη με τη φορολογική διοίκηση:

– Διάδικους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

– Φορολογούμενους με εκκρεμείς υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί

– Όσους απερρίφθησαν για τυπικούς λόγους από προηγούμενες αιτήσεις

– Υποθέσεις που ματαιώθηκαν ή απορρίφθηκαν αλλά έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία

Τα παραπάνω δείχνουν ότι αφορά -κυρίως- φορολογούμενους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που έχουν τα λεφτά να πληρώσουν λογιστές και δικηγόρους και, ενώ έμπλεξαν σε ελέγχους και πρόστιμα, επιλέγουν τη δικαστική οδό για να κερδίσουν χρόνο ή να μειώσουν την οφειλή, αντί για τα καταβάλουν στο δημόσιο.

Το «manual» της εξώδικης επίλυσης

Ο φορολογούμενος που επιθυμεί να επωφεληθεί από τη ρύθμιση πρέπει να κινηθεί στρατηγικά και συστηματικά, καθώς απαιτείται:

– Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης έως τις 24 Ιουλίου 2026

– Υποχρεωτική υπογραφή από δικηγόρο

– Προσκόμιση όλων των σχετικών δικογράφων που έχουν ήδη κατατεθεί

– Περιγραφή των ισχυρισμών που ήδη έχουν προβληθεί στη δικαστική διαδικασία

Η νομοθετική ρύθμιση περιορίζει αυστηρά τους λόγους που μπορούν να προβληθούν ενώπιον της Επιτροπής. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν:

– Παραγραφή λόγω παρόδου χρόνου για επιβολή φόρου ή διενέργεια ελέγχου

– Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη

– Αριθμητικά σφάλματα ή πρόδηλες νομικές ατέλειες στον καταλογισμό

– Αναδρομική εφαρμογή ηπιότερης κύρωσης βάσει νομολογίας

– Μείωση προσθέτων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων

Ωστόσο στις αιτήσεις αυτές, δεν επιτρέπονται «νέοι ισχυρισμοί». Η Επιτροπή εξετάζει αποκλειστικά όσα έχουν ήδη προβληθεί στα δικαστικά δικόγραφα, κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία της προσεκτικής προετοιμασίας των αρχικών δικαστικών κινήσεων.

Η αντίστροφη μέτρηση

Ωστόσο η παράταση προβλέπει και συγκεκριμένη «ημερομηνία λήξεως» της Επιτροπής. Τα χρονικά περιθώρια για τους ενδιαφερόμενους έχουν πλέον ως εξής:

– Αιτήσεις: έως 24 Ιουλίου 2026

– Προθεσμία ολοκλήρωσης εξέτασης: έως 31 Δεκεμβρίου 2026

– Έκδοση πρακτικών: έως 31 Μαρτίου 2027

– Λήξη θητείας μελών Επιτροπής: 31 Μαρτίου 2027

Με βάση τα παραπάνω, οι αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, θα θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που θα καθυστερήσουν στην υποβολή της αίτησής τους ή όσων οι υποθέσεις θα βρεθούν στο «τέλος της ουράς», κινδυνεύουν να μείνουν εκτός διαδικασίας.

«Φρένο» στα δικαστήρια

Με τις διαδικασίες αυτές, η εκκρεμής δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των διοικητικών δικαστηρίων αναστέλλεται αυτόματα. Η υπόθεση διαγράφεται από το δικαστικό πινάκιο, δίνοντας στον φορολογούμενο χρόνο για τη διαπραγμάτευση.

Σημαντικό είναι ότι η αναστολή δεν επηρεάζει τυχόν αιτήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας, τα οποία συνεχίζουν να εκδικάζονται κανονικά.

Παρότι η διάταξη δεν αναφέρει ρητά τις εκπτώσεις που προβλέπονται, η πρακτική δείχνει ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να επιτύχουν εκπτώσεις έως 75% σε πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Για τους φορολογούμενους που αντιμετωπίζουν βαριά φορολογικά βάρη, η συμμετοχή στη διαδικασία εξώδικης επίλυσης μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό βήμα, καθώς η δυνατότητα μείωσης των οικονομικών επιβαρύνσεων σε συνδυασμό με την αποφυγή της αβεβαιότητας μιας δικαστικής διαδικασίας, καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική την επιλογή αυτή.