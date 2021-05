Φρίκη: Τον αποκεφάλισε ο αδελφός του γιατί ήταν gay και δεν θα πήγαινε να υπηρετήσει στο στρατό

Φριχτό τέλος είχε ένας 20χρονος στο Ιράν που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας από μέλη της οικογένειας του, όταν ανακάλυψαν ότι ο στρατός τον εξαιρούσε από την υπηρεσία λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, θύμα δολοφονίας έπεσε ο Alireza Fazeli-Monfared, ο οποίος αποκεφαλίστηκε από τον αδερφό και τα ξαδέλφια του, την Τρίτη 4 Μαΐου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο 20χρονος Ιρανός, είχε κάνει αίτηση για απαλλαγή από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις καθώς ήταν gay και ήθελε να ζήσει με τον σύντροφό του στην Τουρκία. Την απαντητική επιστολή -η οποία έγραφε πως απαλλάσσεται λόγω «ασεβών σεξουαλικών πρακτικών» – δεν την παρέλαβε όμως ο ίδιος, αλλά ο αδερφός του, που δεν γνώριζε τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Λίγο αργότερα, ο αδελφός του έψαξε τον 20χρονο και του πει ότι τον ζητούσε ο πατέρας τους, Ο Alireza Fazeli-Monfared μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο χωριό Borumi, κοντά στην πρωτεύουσα του Ahvaz, όπου ο αδελφός του και τα ξαδέλφια του τον δολοφόνησαν και τον αποκεφάλισαν. Στη συνέχεια έριξαν το άψυχο σώμα του δίπλα από ένα δέντρο.



Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δολοφόνοι κάλεσαν τη μητέρα του 20χρονου αμέσως μετά τη δολοφονία για να την ενημερώσουν σχετικά με το πού θα βρει το πτώμα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομοφυλοφιλία στο Ιράν είναι παράνομη και μπορεί να τιμωρηθεί με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη, ενώ – όπως αναφέρουν οργανώσεις – ΛΟΑΤ+ άτομα συχνά αποτελούν θύματα βίας από μέλη των οικογενειών τους.

Gay Iranian 'beheaded by family after they discovered he was exempted from military service due to his sexuality' https://t.co/eyTN2DZxFK