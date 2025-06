Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Μπερσεβά: Έπληξαν το κέντρο της Microsoft

Νέα πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπερσεβά του Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίς το πρωί το Ιράν στην ίδια περιοχή που επλήγη το νοσοκομείο Σορόκα.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο που η συγκεκριμένη πόλη στο νότιο Ισραήλ γίνεται στόχος ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Οι πύραυλοι έπληξαν βιομηχανικό πάρκο της περιοχής, που βρίσκεται και το κεντρικό κτήριο της Microsoft, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να σημειωθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

The strike targeted the Negev Advanced Technologies Park in Beer Sheva, home to Israel’s elite military intelligence Unit 8200, including the C4i and Cyber Defense Directorates.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το πλήγμα δεν ήταν τυχαίο, αλλά συμβολικό, υπό την έννοια ότι είναι ακόμα μια προειδοποίηση των Ιρανών προς τις ΗΠΑ να μη λάβουν τελικά την απόφαση να εμπλακούν στον πόλεμο

Χθες επλήγη το νοσοκομείο Σορόκα, αν και οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι στόχος ήταν μία στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο νοσοκομείο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να εμπλακούν στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό τους στην Ελβετία, ενώ συνεχίζεται και η επικοινωνία μεταξύ των Αμερικανών διαπραγματευτών και των Ιρανών.

Η απόφαση του Τραμπ σε περίπτωση εμπλοκής έχει πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο, καθώς οι γερουσιαστές είναι μοιρασμένοι. Αν έφερενε δηλαδή την απόφαση στη Γερουσία, δεν θα είχε καλά αποτελέσματα.

Ο δικός του εσωτερικός κύκλος, όπως ο Στιβ Μπάνον, με τον οποίο σύμφωνα με το CNN έφαγαν σήμερα το πρωί, είναι εντελώς αντίθετος. Αυτό συμβαίνει, καθώς το σχετικό σύνθημα του MAGA (Make America Great Again) είναι πρώτα η Αμερική και υποχώρηση σε όλους τους πολέμους που είχαν οι προκάτοχοί του.

Παράλληλα, σημαντικό είναι εξίσου το γεγονός ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πυρά, τον Νετανιάχου και τον Πούτιν. Τα τελευταία 24ωρα, τόσο ο Πούτιν όσο και το περιβάλλον του Πούτιν, όπως ο Πεσκόφ, απειλούν ότι εάν αλλάξει το καθεστώς, τότε θα λάβουν δράση και μπορεί να εμπλακούν στον πόλεμο.

Όπως είπαν, στηρίζουν απαρέγκλιτα τον Αλί Χαμενεΐ ότι δεν θα επιτρέψουν να τον ρίξουν από την εξουσία, όπως επίσης ότι αν πλήξουν οι πύραυλοι του Ισραήλ το πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέρ, στο οποίο βρίσκονται μέσα Ρώσοι ειδικοί επιστήμονες, τότε και εκεί θα προκαλέσουν την εμπλοκή της Ρωσίας .Όλα αυτά τα σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αποφασίσει.

Από την άλλη βέβαια και οι αναλυτές πιστεύουν ότι μπορεί να είναι και μία μπλόφα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πολλές φορές έχει δώσει δυο εβδομάδες διορία σε πολλά θέματα στους δασμούς, στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα.

Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβακίας δήλωσε την Παρασκευή ότι θα κλείσει προσωρινά την πρεσβεία του στην Τεχεράνη και ότι εκκενώνει πλήρως το προσωπικό του από το Ιράν λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Σημειώνεται πως νωρίτερα και η Αυστραλία ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη λειτουργία της πρεσβείας της στην Τεχεράνη.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, λίγες ώρες αφότου η χώρα του εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά της Μπερσεβά. Η ανάρτηση ήρθε ενόψει της επικείμενης συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, με Ευρωπαίους διπλωμάτες στη Γενεύη, στο πλαίσιο προσπαθειών για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην κρίση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

«Ο σιωνιστικός εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή» έγραψε ο Χαμενεΐ, κάνοντας αναφορά στις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ.

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 20, 2025