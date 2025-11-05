Shein: Διακόπτει τη λειτουργία της πλατφόρμας στη Γαλλία ο Λεκορνί

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι επιδιώκεται επείγουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές.

Σε διαδικασία διακοπής της λειτουργίας της κινεζικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Shein στη Γαλλία, προχωράει ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιέν Λεκορνί, έως ότου αυτή να συμμορφωθεί με τους νόμους της χώρας.

«Με εντολή του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση εκκινεί διαδικασία διακοπής της λειτουργίας της Shein για να δοθεί ο χρόνος στην πλατφόρμα να δείξει στις αρχές ότι το σύνολο των περιεχομένων της συμμορφώνονται με τους νόμους και τις ρυθμίσεις μας», ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού. «Ένας πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τους υπουργούς τις προσεχείς 48 ώρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση των υπηρεσιών της προεδρίας της κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, η Shein ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά τις πωλήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη Γαλλία ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα ανταποκρίνονται «στα πρότυπά της». Διευκρινίζει δε ότι είχε σχεδιάσει τη διακοπή αυτή πριν από την ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης.

Εξάλλου, σήμερα Τετάρτη έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος του ασιατικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Παρίσι, εν μέσω αντιδράσεων, διοικητικών κυρώσεων και δικαστικής έρευνας για την πώληση κούκλων με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικά παιχνίδια» από τον ασιατικό γίγαντα.