Ferrari: Ιστορική βουτιά στις μετοχές της μετά τις αναθεωρημένες προβλέψεις

Οι μετοχές της Ferrari σημειώνουν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων εννέα ετών, μετά την ανακοίνωση επιφυλακτικών προβλέψεων από την αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίες απογοήτευσαν τους επενδυτές και αμαυρώνοντας την παρουσίαση του πρώτου ηλεκτρικού οχήματος της εταιρείας.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν σε τουλάχιστον 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030 από 2,72 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία με έδρα το Μαρανέλο της Ιταλίας. Οι προοπτικές υποδηλώνουν βραδύτερο ρυθμό αύξησης των κερδών από αυτόν που είχε ανακοινώσει η διοίκηση στην Capital Markets Day πριν από τρία χρόνια.

Η Ferrari υποχωρεί σχεδόν 14%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Μιλάνου τον Ιανουάριο του 2016, ενώ η διαπραγμάτευσή της διακόπηκε προσωρινά λόγω της μεταβλητότητας.

Οι προσδοκίες ήταν υψηλές πριν από την ημέρα των επενδυτών, καθώς οι αναλυτές ήταν όλο και πιο θετικοί απέναντι στη Ferrari τις τελευταίες εβδομάδες, με ορισμένους να προβλέπουν μείωση των στόχων EV που θα ενίσχυε τα κέρδη. Σε σημείωμα του Σεπτεμβρίου, αναλυτές της Deutsche Bank δήλωσαν ότι ανέμεναν η Ferrari να ανακοινώσει φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους στόχους, επικαλούμενοι τις προοπτικές για το supercar F80 περιορισμένης έκδοσης.

Πάντως, η Ferrari αναθεώρησε ανοδικά το outlook για το τρέχον έτος, εκτιμώντας ότι τα καθαρά έσοδα θα ισούνται ή θα υπερβαίνουν τα 7,1 δισ. ευρώ, έναντι των προηγούμενων προβλέψεων για 7 δισ. ευρώ. Η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 1,5% από τα προηγούμενα τουλάχιστον 2,68 δισ. ευρώ. Για το 2030, το προσαρμοσμένο περιθώριο Ebitda της Ferrari άνω του 40% συγκρίνεται με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 42%, σύμφωνα με τον αναλυτή της Bloomberg Intelligence, Michael Dean.

Οι προβλέψεις «φαίνονται χαμηλές σε σχέση με τις υψηλές προσδοκίες», ανέφερε ο Dean σε σημείωμά του. «Ο στόχος για ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ για την πενταετία είναι επίσης χαμηλός σε σχέση με την πρόβλεψή μας για 9 δισ. ευρώ. Οι αποδόσεις για τους μετόχους, ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ — που κατανέμονται μεταξύ μερισμάτων και επαναγορών — φαίνονται επίσης απογοητευτικές».

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Ferrari ανακοίνωσε ότι περιορίζει και τους στόχους της για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, κατά την παρουσίαση του πρώτου της ηλεκτρικού οχήματος, του Elettrica, το οποίο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του το επόμενο έτος. Τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα θα αποτελούν περίπου το 20% της παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας έως το 2030, σε σύγκριση με τον προηγούμενο στόχο του 40% που είχε τεθεί το 2022.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχει δυσκολέψει και άλλους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων, όπως η Porsche AG και η Mercedes-Benz Group AG, καθώς οι πλούσιοι αγοραστές διστάζουν να στραφούν στα plug-in.