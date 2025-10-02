Η Ε.Ε. θέλει να διπλασιάσει τους δασμούς στον χάλυβα στο 50%

Να διπλασιάσει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα στο 50% σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να τους φέρει στα επίπεδα που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της υπερπροσφοράς από την Κίνα.

Η Ε.Ε. εφαρμόζει έναν προσωρινό μηχανισμό για την προστασία της βιομηχανίας του χάλυβα, στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται δασμός 25% στις περισσότερες εισαγωγές, μετά την εξάντληση των ποσοστώσεων. Ο μηχανισμός αυτός λήγει του χρόνου και η Ευρώπη επιδιώκει να τον αντικαταστήσει με ένα πιο μόνιμο εργαλείο, το οποίο θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα.

Η Κομισιόν σχεδιάζει να αυξήσει τους δασμούς στο 50% για να «ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου», αναφέρει το προσχέδιο της πρότασής της, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο υψηλότερος δασμός θα εφαρμόζεται στις εισαγωγές μετά την εξάντληση των ποσοστώσεων.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία του χάλυβα αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση τα τελευταία χρόνια, λόγω των φθηνών εισαγωγών από την Κίνα και άλλες ασιατικές οικονομίες. Η αύξηση των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στο 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump εντείνει τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές χαλυβουργίες.

Ο επικεφαλής βιομηχανίας της Ε.Ε., Stephane Sejourne, δήλωσε σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη ότι η Κομισιόν σχεδιάζει να παρουσιάσει την πρότασή της για την αύξηση των δασμών χάλυβα την επόμενη εβδομάδα, μεταδίδει το Bloomberg. Όπως είπε, η Ε.Ε. συνεχίζει να πιστεύει σε μια διεθνή τάξη όπου το εμπόριο είναι δυνατό, αλλά «δεν θα είμαστε οι μόνοι που θα επιβάλουμε στους εαυτούς μας τις αρχές που άλλοι δεν εφαρμόζουν πλέον».

Η ένωση χάλυβα της Ευρώπης, Eurofer, απαιτεί αυστηρότερα μέτρα που να αντικατοπτρίζουν τη νέα δυναμική της αγοράς και ζητά ένα ολοκληρωμένο εμπορικό καθεστώς μετά το 2026, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστροφικές επιπτώσεις της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Εάν δεν υπάρχουν ισχυρά εμπόδια για την αποστολή χάλυβα σε τιμές κάτω του κόστους στην Ευρώπη, τα κύρια στοιχεία της ευρωπαϊκής ευημερίας, όπως τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, οι μπαταρίες και οι ανεμογεννήτριες, δεν θα μπορούν να παραχθούν με τον δικό μας χάλυβα», δήλωσε ο Henrik Adam, διευθύνων σύμβουλος της Tata Steel Europe. «Η Κομισιόν έχει κατανοήσει τον κίνδυνο και τώρα λαμβάνει σύντομα μέτρα για το εμπόριο».