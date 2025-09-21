Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης - Οι πρώτες αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την Κυριακή την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Στην αρχή του βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στάρμερ λέει: «Μπροστά στον αυξανόμενο τρόμο στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών.

Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα από τα δύο».

Στη συνέχεια, συνεχίζει λέγοντας ότι η στιγμή για την αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης «έχει πλέον φτάσει».

«Έτσι, σήμερα, για να αναζωογονήσω την ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών, δηλώνω σαφώς, ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης

Μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης o Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σημείωσε ότι ο Καναδάς προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή. Ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Κάρνι αναφέρει:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Η Αυστραλία ακολούθησε την απόφαση του Καναδά να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο κράτος, γράφει ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε.

Λέει ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας κοινής προσπάθειας με τον Καναδά και τη Βρετανία και θα αποτελέσει «μια διεθνή προσπάθεια για μια λύση δύο κρατών».

Η επιστολή του Αυστραλού πρωθυπουργού:

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.



Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και τη δέσμευση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της χρηματοδότησης.



Οι κυβερνήσεις που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη επιμένουν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο σε οποιοδήποτε νέο κράτος.



Ο Αλμπανέζε και η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, έσπευσαν να τονίσουν ότι η ηγεσία του Τραμπ ήταν ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση «ενός αξιόπιστου σχεδίου ειρήνης». Δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος και ο Αραβικός Σύνδεσμος θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανοικοδόμηση της Γάζας και να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ.



«Η Αυστραλία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους μας για να συμβάλει στην αξιοποίηση της σημερινής πράξης αναγνώρισης και να φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά στη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια που είναι η ελπίδα και το δικαίωμα όλης της ανθρωπότητας», δήλωσαν οι δύο σε κοινή ανακοίνωση.

Καταδικάζει το Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «δεν είναι παρά μια ανταμοιβή για τη τζιχαντιστική Χαμάς, η οποία ενθαρρύνεται από την οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων που είναι συνδεδεμένη με το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Οι ίδιοι οι ηγέτες της Χαμάς παραδέχονται ανοιχτά: αυτή η αναγνώριση είναι το άμεσο αποτέλεσμα, ο «καρπός» της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου», γράφει το υπουργείο Εξωτερικών σε μια ανάρτηση στο X.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (…) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», αναφέρει ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Απαραίτητο βήμα για την ειρήνη», λέει ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, από την άλλη πλευρά, δήλωσε την Κυριακή ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία ήταν ένα απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

«Η εξοχότητά του εξήρε την αναγνώριση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης από το Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα», ανέφερε το γραφείο του Αμπάς σε δήλωσή του.