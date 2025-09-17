Καναδάς: Μείωση επιτοκίων στο 2,5% για να τονωθεί η οικονομία

Η Τράπεζα του Καναδά μείωσε τα επιτόκια, καθώς η οικονομία και η αγορά εργασίας έχουν πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ, αλλά δεν έδωσε guidance σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική πορεία της νομισματικής χαλάρωσης.

Οι αξιωματούχοι, με επικεφαλής τον κυβερνήτη Tiff Macklem, μείωσαν το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5% την Τετάρτη, προχωρώντας στην πρώτη μείωση του κόστους δανεισμού από τον Μάρτιο και ανταποκρινόμενη στις προβλέψεις των αγορών και της πλειοψηφίας των οικονομολόγων σε μια έρευνα της Bloomberg.

«Με την οικονομία να είναι πιο αδύναμη και τον κίνδυνο πληθωρισμού να είναι μικρότερος, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι η μείωση του επιτοκίου ήταν κατάλληλη για την καλύτερη εξισορρόπηση των κινδύνων στο μέλλον», δήλωσε ο Macklem σε προπαρασκευασμένες δηλώσεις. Υπήρχε «σαφής συναίνεση» για τη μείωση, είπε.

Οι αξιωματούχοι επεσήμαναν τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας . Ανέφεραν, επίσης, ότι η κατάργηση των αντιποίνων-δασμών στις εισαγωγές ορισμένων αμερικανικών προϊόντων από τον πρωθυπουργό Mark Carney έχει εξαλείψει μια πιθανή αιτία πληθωρισμού.