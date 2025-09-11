Υπερπροσφορά πετρελαίου φέτος βλέπει η ΙΕΑ – Μεγαλύτερο πλεόνασμα το 2026

Ταχύτερα από το προσδοκώμενο θα αυξηθεί η προσφορά πετρελαίου φέτος, καθώς τα μέλη του ΟΠΕΚ+, αλλά και χώρες εκτός της ομάδας, θα ενισχύσουν περαιτέρω την πετρελαιοπαραγωγή. Αυτό προβλέπει σε αναθεωρημένη της έκθεση η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, IEA, λέγοντας ότι το πλεόνασμα είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά το 2026.

Ειδικότερα, η ΙΕΑ εκτιμά ότι η προμήθεια θα αυξηθεί κατά 2,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα φέτος από 2,5 εκατ. που ανέμενε νωρίτερα, και κατά 2,1 εκατ. βαρέλια του χρόνου.

Ο ΟΠΕΚ+ διοχετεύει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά μετά την απόφαση της ομάδας να καταργήσει το μέτρο μείωσης της παραγωγής νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο.

Ετσι, η προσφορά αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΙΕΑ παρότι αναμένει μεγαλύτερη ζήτηση φέτος. Ειδικότερα, αναθεώρησε προς τα επάνω τις προβλέψεις για ανάπτυξη της ζήτησης κατά 60.000 βαρέλια την ημέρα στα 740.000, επικαλούμενη τους σταθερά υψηλούς όγκους παραδόσεων στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

«Οι αγορές πετρελαίου επηρεάζονται από διάφορες δυνάμεις, με πιθανότητα απώλειας προσφοράς λόγω των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και του Ιράν, σε συνδυασμό με την αύξηση της προσφοράς από τον ΟΠΕΚ+ και την προοπτική αυξανόμενου πλεονάσματος πετρελαίου», ανέφερε η IEA στη σχετική έκθεση.

Σημειώνεται πάντως ότι οι προβλέψεις της ΙΕΑ για τη ζήτηση είναι στο χαμηλότερο εύρος των προσδοκιών της αγοράς, καθώς η υπηρεσία αναμένει ταχύτερη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σύγκριση με άλλους φορείς. Ο ΟΠΕΚ για παράδειγμα προβλέπει ότι η ζήτηση θα αυξηθεί περισσότερο από την ΙΕΑ.

Η ΙΕΑ έχει πει επανειλημμένως ότι η παγκόσμια αγορά έχει υπερβολική προμήθεια και στη νέα έκθεσή της εκτιμά ότι ενδέχεται να ξεπεράσει τη ζήτηση κατά περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026, κυρίως λόγω της ανάπτυξης της πετρελαιοπαραγωγής εκτός των χωρών του ΟΠΕΚ και εξαιτίας της περιορισμένης αύξησης της ζήτησης.