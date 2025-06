Μασκ: Μετανιώνω για κάποιες από τις αναρτήσεις μου για τον Τραμπ

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε ότι μετανιώνει για κάποιες από τις αναρτήσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα για τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δήλωση αυτή του Μασκ έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Τραμπ απείλησε τον δισεκατομμυριούχο με «σοβαρές συνέπειες» εάν προσπαθήσει να τιμωρήσει τους Ρεπουμπλικανούς που θα ψηφίσουν ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τις δαπάνες.

Η ρήξη των δύο ανδρών πυροδοτήθηκε από τη σκληρή κριτική του Μασκ στο λεγόμενο «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο δαπανών του Τραμπ, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος ενώπιον του Κογκρέσου.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025