Το επεισοδιακό «διαζύγιο» Τραμπ – Μασκ: Από συμμαχία σε σύγκρουση κορυφής

Η σχέση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και ισχυρού υποστηρικτή των Ρεπουμπλικανών, από κομβική συμμαχία μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε μία πρωτοφανή δημόσια διαμάχη, με εκατέρωθεν προσβολές, απειλές και με εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν την αντιπαράθεση σε πραγματικό χρόνο μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την ξαφνική ρήξη του με τον Έλον Μασκ αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να διακόψει τους δεσμούς με τις επιχειρήσεις του μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Η διαμάχη ξέσπασε με αφορμή το νέο φορολογικό και δαπανηρό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο προβλέπει περικοπές στα κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα —μέτρο που πλήττει άμεσα τα συμφέροντα της Tesla του Μασκ. Ο Μασκ, που μέχρι πρόσφατα ήταν από τους μεγαλύτερους δωρητές και συμμάχους του Τραμπ, αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον πρόεδρο για «αχαριστία».

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα είχαν τον έλεγχο της Βουλής και οι Ρεπουμπλικάνοι θα ήταν 51-49 στη Γερουσία. Τέτοια αχαριστία», έγραψε ο Μασκ στο X (πρώην Twitter), σε ένα από τα πιο διαβασμένα του tweets, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια προβολές σε μία ώρα.

? NEW: Trump speaks on Elon coming out against the BBB



“I would have won Pennsylvania regardless of Elon…I’m very disappointed with Elon. He knew this bill better than anyone and he only developed a problem when he found out I would cut the EV mandate…



When he left he said… pic.twitter.com/O0OfkqmOUd