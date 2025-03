Τα προϊόντα από τις ΗΠΑ που βάζει στο στόχαστρο η ΕΕ σε αντίποινα για τους δασμούς Τραμπ

Έναν κατάλογο προϊόντων που θα μπορούσαν να υποβληθούν σε δασμούς μετά την επιβολή από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δασμών 25% στον χάλυβα και το αλουμίνιο, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στον κατάλογο των 99 σελίδων περιλαμβάνονται κρέας, πουλερικά, φρούτα και λαχανικά όπως και τα αλκοολούχα ποτά. Ακόμη, περιλαμβάνονται τσίχλες, κομποσχοίνια, προϊόντα ατμίσματος και επιθέματα νικοτίνης.

We regret the unjustified US 25% tariff on steel and aluminium imports.

The EU will protect its consumers and businesses.



We are launching swift, proportionate countermeasures worth up to €26 billion, matching the economic impact of the US tariffs.

— European Commission (@EU_Commission) March 12, 2025