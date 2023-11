Ρεκόρ για τις στρατιωτικές δαπάνες στην ΕΕ το 2022: Έφτασαν σε €240 δισ. - Η θέση της Ελλάδας

Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφθασαν πέρυσι το ποσό ρεκόρ των 240 δισεκ. ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ, EDA).

Πρόκειται για την όγδοη διαδοχική χρονιά αύξησης των εν λόγω δαπανών για τις χώρες της ΕΕ, την ώρα που μερικές από τις χώρες αυτές υποστηρίζουν πως πρέπει οι δαπάνες για την άμυνα να αυξηθούν σημαντικά λόγω της ρωσικής απειλής και του πολέμου στην Ουκρανία.

Έξι χώρες από τις 27 αύξησαν περισσότερο από 10% τις στρατιωτικές δαπάνες τους το 2022 και μάλιστα ακόμη και περισσότερο από 30% στην περίπτωση της Σουηδίας, χώρας που περιμένει να εγκριθεί η ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Η Γαλλία δεν αύξησε τις στρατιωτικές δαπάνες της το 2022 παρά μόνο κατά 0,7%.

