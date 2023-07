EssilorLuxottica: Η εταιρεία των Ray-Ban κατηγορείται για καρτέλ – Φούσκωνε τις τιμές έως και 1.000%

Αντιμέτωπη με αγωγή βρίσκεται η μεγαλύτερη εταιρεία γυαλιών στον κόσμο, η EssilorLuxottica, καθώς φέρεται να έχει συστήσει καρτέλ με τους ανταγωνιστές της, προκειμένου να διογκώσει τις τιμές έως και 1.000%.

Η εταιρεία των γυαλιών Ray-Ban and Oakley, που εδρεύει στο Παρίσι, είναι ο «υποκινητής και ο κύριος εφαρμοστής» του καρτέλ στην αμερικανική αγορά, καθώς έκανε παράνομες συμφωνίες με την Frames for America Inc. και τη For Eyes Optical Co., μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την αγωγή, αναφέρει το Bloomberg.

Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι η θυγατρική της EssilorLuxottica, EyeMed, έχει συνάψει παράνομες συμφωνίες που πλήττουν τον ανταγωνισμό με χιλιάδες παρόχους οφθαλμικής φροντίδας για να «ωθεί εκατομμύρια καταναλωτές να αγοράσουν τα υπερτιμημένα γυαλιά του ομίλου».

Περίπου 20 ακόμα κατασκευαστές γυαλιών πολυτελείας αναφέρονται ως κατηγορούμενοι στη αγωγή.