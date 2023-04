Άρχισε ο πόλεμος του λιθίου - Εκτοξεύεται η ζήτηση - Ποιοί είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στον κόσμο

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς ανακοίνωσε ότι θα εθνικοποιήσει τη βιομηχανία λιθίου της χώρας και θα δημιουργήσει μια κρατική εταιρεία για την παραγωγή του μετάλλου που αποτελεί βασικό συστατικό των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Μπόριτς είπε ότι μελλοντικές συμβάσεις λιθίου θα εκδίδονται μόνο ως συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με κρατικό έλεγχο. Η Χιλή κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου στον κόσμο και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο μετά την Αυστραλία. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το πόσο πολύτιμο γίνεται το λίθιο και τις προθέσσεις των χωρών παραγωγής να πάρουν στα χέρια τους την παραγωγή.

Τα EV αποτελούν βασικό μέρος του σχεδίου για την επίτευξη των στόχων μηδενικού άνθρακα για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, επομένως η ζήτηση λιθίου αυξάνεται.

Μια μπαταρία ιόντων λιθίου EV περιέχει κατά μέσο όρο περίπου 8 κιλά λιθίου και περίπου 2 δισεκατομμύρια EV πρέπει να κυκλοφορήσουν μέχρι το 2050 για να επιτύχει ο κόσμος καθαρούς μηδενικούς στόχους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η ζήτηση λιθίου αναμένεται να ανέλθει σε 3 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2030 από μόλις 300.000 τόνους το 2020, σύμφωνα με αναλυτές της Bank of America.

H παγκόσμια βιομηχανία λιθίου

Το λίθιο παράγεται επί του παρόντος από ορυχεία σκληρού πετρώματος ή άλμης.

Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στον κόσμο, με παραγωγή από ορυχεία σκληρού βράχου. Η Αργεντινή, η Χιλή και η Κίνα το παράγουν κυρίως από αλμυρές λίμνες.

Η παγκόσμια παραγωγή ήταν 737.000 τόνοι ισοδύναμου ανθρακικού λιθίου (LCE) το 2022 και εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 964.000 τόνους το 2023 και τους 1.167.000 τόνους το 2024, σύμφωνα με το Resources and Energy Quarterly Report of Science and Resources της Αυστραλίας.

Η ταχεία ανάπτυξη προβλέπεται να καλυφθεί από την αύξηση της παραγωγής στην Αυστραλία, τη Χιλή και την Αργεντινή.

Τα μεγαλύτερα ορυχεία

- Greenbushes, Δυτική Αυστραλία, από την Talison Lithium (μια κοινοπραξία της Tianqi Lithium ), της IGO και της Albemarle Corp . Τρέχουσα παραγωγική ικανότητα 1,34 εκατομμυρίων τόνων ετησίως συμπυκνώματος λιθίου χημικής και τεχνικής ποιότητας.

- Pilgangoora της Δυτικής Αυστραλίας, που ανήκει στην Pilbara Minerals παράγει 360.000 έως 380.000 τόνους συμπυκνώματος σποδουμίνης ετησίως, με δύο επεκτάσεις σε εξέλιξη που θα αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα σε ένα εκατομμύριο τόνους ετησίως.

- Mt Cattlin, στη Δυτική Αυστραλία, που ανήκει στην Allkem, την εταιρεία που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της Orocobre και της Galaxy Resources, παρήγαγε 194.000 τόνους συμπυκνώματος σποδουμίνης το 2022.

- Mibra, Minas Gerais, Βραζιλία, που ανήκει στην Advanced Metallurgical Group (AMG.AS), παράγει 90.000 τόνους σποντουμίνης ετησίως, με σχέδια να επεκταθεί στους 130.000 τόνους μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023.



- Mount Marion της Δυτικής Αυστραλίας, που ανήκει στην Mineral Resources Ltd , βρισκόταν σε καλό δρόμο για την παραγωγή 450.000 έως 600.000 τόνων spodumene από τον Αύγουστο του 2022, με στοχευμένη επέκταση στους 900.000 τόνους ετησίως που καθυστερούσε μέχρι τον Ιούλιο του 2023.

- Salar de Atacama, Antofagasta, Χιλή, που ανήκει στη Sociedad Quimica y Minera de Chile , παράγει 180.000 τόνους ανθρακικού λιθίου ετησίως και αναμένεται να αυξηθεί σε 210.000 έως το 2024.

- λίμνη αλατιού λιθίου Pozuelos-Pastos Grandes, Αργεντινή, που αγοράστηκε από την Ganfeng Lithium, θα παράγει 30.000 τόνους ανθρακικού λιθίου από το 2024 και μπορεί ενδεχομένως να επεκταθεί στους 50.000 τόνους.