Η νέα μεγάλη αλλαγή στα τιμολόγια του ρεύματος: Ξέχνα τη (σταθερή) τιμή της κιλοβατώρας που ήξερες

Όποιος επισκεφτεί σήμερα την ηλεκτρονική σελίδα της ΔΕΗ, θα συνειδητοποιήσει ότι τα δύο βασικά προγράμματα σταθερής χρέωσης που ίσχυαν μέχρι τώρα -το πρόγραμμα My Home Enter και το My Home Enter Plus- έχουν εντελώς διαφορετική χρέωση σε σχέση με αυτήν που ίσχυε τους προηγούμενους μήνες. Η συγκεκριμένη αλλαγή δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά καθώς η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε τους τελευταίους μήνες η ΔΕΗ προκάλεσε μεγάλη κινητικότητα στην αγορά. Ήδη, και η Protergia ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας της ότι το πρόγραμμα σταθερού τιμολογίου που εφάρμοζε μέχρι τώρα (σ.σ με χρέωση 15 λεπτά η κιλοβατώρα) ίσχυε μέχρι και της 30 Νοεμβρίου. Και φυσικά, από τη στιγμή που κάνουν αναπροσαρμογές οι δύο μεγαλύτεροι «παίκτες» της αγοράς είναι αναμενόμενο να ακολουθήσουν και άλλοι.

Ο πήχης της σταθερής χρέωσης από την ΔΕΗ ανεβαίνει αρκετά ψηλότερα. Μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, η χρέωση διαμορφωνόταν στην περιοχή των 9,7-10,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα με πάγιο στην περιοχή των 0,5-1,5 ευρώ. Τώρα, η τιμή φτάνει στα 17 και στα 18 λεπτά ανά κιλοβατώρα (πάντοτε για την ημερήσια χρέωση). Φυσικά, δεν επηρεάζονται όσοι πρόλαβαν να «κλειδώσουν» την τιμή με βάση τον προηγούμενο κατάλογο. Ωστόσο, το δίλημμα πλέον σταθερό ή κυμαινόμενο τιμολόγιο στο ηλεκτρικό ρεύμα γίνεται πολύ μεγάλο. Άλλο να μπορείς να «κλειδώσεις» την τιμή στα 10 λεπτά και το πάγιο στο 1,5 ευρώ για δύο χρόνια και άλλο να «κλειδώσεις» στα 17 λεπτά. Αυτή τη στιγμή, ακόμη και η συγκεκριμένη τιμή είναι χαμηλότερη από το κυμαινόμενο τιμολόγιο καθώς η τιμή χονδρικής επιμένει πάνω από τα 220-230 ευρώ η μεγαβατώρα. Ωστόσο, ουδείς γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Πλέον, όσοι ενδιαφερθούν για τα σταθερά τιμολόγια θα πρέπει να έχουν κατά νου τα εξής: