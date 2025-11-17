Metlen: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ διάρκειας 5,5 ετών
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή δανεισμού, εταιρικούς σκοπούς και έξοδα συναλλαγής.
Σε έκδοση διεθνούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5,5 ετών προχωρά η Metlen.
Όπως ανακοίνωσε έδωσε εντολή στις τράπεζες BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley προκειμένου να προχωρήσουν σε παρουσιάσεις σε διεθνείς επενδυτές.
Αναμένεται έκδοση ομολογιών ύψους €500 εκατ. με διάρκεια 5,5 ετών, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.
Οι ομολογίες θα είναι senior unsecured και αναμένεται να λάβουν senior εγγύηση από τη Metlen Energy & Metals PLC.
Δεν υπάρχει διασφάλιση ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή θα ολοκληρωθεί στο προαναφερθέν μέγεθος.