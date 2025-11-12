ΔΕΗ: Η Citi ανεβάζει τον πήχη για την μετοχή στα 19 ευρώ - Ελκυστικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης

Η Citi προβλέπει ότι τα EBITDA του γ’ τριμήνου θα διαμορφωθούν στα 647 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% σε ετήσια βάση

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ προχώρησε η Citi, στα 19 ευρώ, από 16,5 ευρώ προηγουμένως, εκφράζοντας θετική στάση ενόψει των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου (18 Νοεμβρίου) και της Capital Markets Day στις 19 Νοεμβρίου.

Η Citi προβλέπει ότι τα EBITDA του γ’ τριμήνου θα διαμορφωθούν στα 647 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% σε ετήσια βάση

Η αμερικανική τράπεζα τοποθετεί τη ΔΕΗ σε “θετική παρακολούθηση” (positive catalyst watch), εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς, με ισχυρή ανάκαμψη στο τρίτο τρίμηνο και βελτιωμένες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Η Citi προβλέπει ότι τα EBITDA του γ’ τριμήνου θα διαμορφωθούν στα 647 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% σε ετήσια βάση, με ώθηση από την άνοδο των τιμολογίων διανομής από τον Ιούνιο, καθώς και τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες για παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά.

Η εκτίμηση της Citi είναι 33% υψηλότερη από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών (Bloomberg consensus), ενώ η τράπεζα βλέπει ανοδική αναθεώρηση της ετήσιας καθοδήγησης της διοίκησης για EBITDA 2 δισ. ευρώ, με τις δικές της προβλέψεις να φθάνουν τα 2,1 δισ. ευρώ.

Επενδυτικό πρόγραμμα 10 δισ. ευρώ έως το 2028

Για το νέο επιχειρηματικό πλάνο 2026–2028, η Citi αναμένει ότι η ΔΕΗ θα επαναλάβει και θα επεκτείνει το προηγούμενο επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της ΔΕΗ θα φτάσει τα 12,9 GW έως το 2028, στοιχείο που στηρίζει εκτιμήσεις για καθαρά κέρδη (ANI) περίπου 900 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19% υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Για το 2028, η Citi αναμένει EBITDA περίπου 2,9 δισ. ευρώ, στηριγμένα σε 14% απόδοση επί των επενδύσεων (EBITDA yield) — σε ευθυγράμμιση με το προηγούμενο πλάνο της εταιρείας.

Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για το κεφάλαιο κίνησης (NWC), γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο καθαρό δανεισμό και μειωμένες δαπάνες τόκων. Συνολικά, αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 0%-17% στις προβλέψεις καθαρών κερδών (ANI).

Με βάση αυτές τις αλλαγές, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 19 ευρώ, ενώ η Citi επαναλαμβάνει τη σύσταση “Buy” για τη μετοχή της ΔΕΗ, με εκτιμώμενη συνολική απόδοση 20% (ETR).

Χαμηλή αποτίμηση – Ελκυστικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης

Η Citi επισημαίνει ότι η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA στο 6,6x, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των ομοειδών εταιρειών της ΝΑ Ευρώπης (8,3x).

Αν και η περαιτέρω ανατιμολόγηση εξαρτάται από την επιτυχή υλοποίηση των έργων ΑΠΕ, οι επενδυτές, σύμφωνα με τη Citi, αποζημιώνονται με τον συνδυασμό μερίσματος και επαναγοράς μετοχών περίπου 7% ετησίως, καθώς και διψήφια αύξηση EBITDA, που καθιστούν το ρίσκο-ανταμοιβή ιδιαίτερα ελκυστικό.