Πόσο θα πληρώνουμε την πράσινη κιλοβατώρα τον Νοέμβριο;

Ο Οκτώβριος έκλεισε με την μέση τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας να καταγράφει αύξηση 21% και να διαμορφώνεται στα 112,26 ευρώ από 92,77 ευρώ τον Σεπτέμβριο. Η ΔΕΗ και οι υπόλοιποι πάροχοι θα ανακοινώσουν αύριο τις αποφάσεις τους για τη χρέωση της πράσινης κιλοβατώρας. «Τεχνοκρατικά» δικαιολογούνται ανατιμήσεις ακόμη και 25% στην λιανική. Θα γίνουν όμως;

Είναι ξεκάθαρο ότι το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο σε τεχνοκρατικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό. Η κυβέρνηση δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να έρθει αντιμέτωπη στο ξεκίνημα της χειμερινής περιόδου με μια τόσο μεγάλη ανατίμηση στις αρχές της χειμερινής περιόδου. Ήδη, η πίεση ενόψει των αυριανών ανακοινώσεων ξεκίνησε από χθες δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ο οποίος ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει θέμα ανατιμήσεων στο τραπέζι. Και τον προηγούμενο μήνα διακινήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες και διαψεύστηκαν, ήταν το νόημα των δηλώσεων Μαρινάκη.

Είναι όμως οι συνθήκες του Νοεμβρίου ίδιες με αυτές του Οκτωβρίου; Πράγματι η ΔΕΗ τον προηγούμενο μήνα απορρόφησε την αύξηση και κράτησε την τιμή της πράσινης κιλοβατώρας στα 12,9 λεπτά (σ.σ για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες) παρά την αύξηση της χονδρικής από τα 73,15 λεπτά στα 92,77 λεπτά. Όμως, τώρα, με την νέα αύξηση στα 112,26 ευρώ, ο μαθηματικός τύπος του πράσινου τιμολογίου βγάζει ότι η τιμή λιανικής της πράσινης κιλοβατώρας πρέπει να αυξηθιεί από τα 12,9 λεπτά στα 16,08 λεπτά, ενώ από τα 500 λεπτά και πάνω θα πρέπει από τα 15,3 λεπτά να ανέβουμε στα 18,5 λεπτά. Ακόμη και η νυχτερινή κιλοβατώρα θα πρέπει να αυξηθεί από τα 11,5 στα 14,6 λεπτά.

Είναι μεγάλες ανατιμήσεις οι οποίες θα πέσουν πολύ «βαριές» στην αγορά. Την προηγούμενη φορά που η πράσινη κιλοβατώρα ήταν να ξεφύγει πάνω από τα 15 λεπτά, μπήκε στη μέση το κράτος για να επιδοτήσει. Τι περιμένουμε; Ότι η ΔΕΗ θα δείξει -κατόπιν και των… παροτρύνσεων- μεγάλη αυτοσυγκράτηση καθώς το κλίμα στην αγορά δεν σηκώνει να ξανανοίξει το θέμα του ενεργειακού κόστους. Λογικά, το αυριανό τιμολόγιο δεν θα σπάει το φράγμα των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, θα δοθεί χρόνος ώστε οι καταναλωτές να εκπαιδευτούν ώστε είτε να μετακινηθούν στα φθηνότερα σταθερά τιμολόγια είτε να εξοικειωθούν με τα καινούργια «κόκκινα» που θα λανσαριστούν και επίσημα μετά τις σχετικές εγκρίσεις από τη ΡΑΕ.