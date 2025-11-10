Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές την Black Friday

Αισθητά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι είναι η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday. Αυτό προκύπτει από την πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων της μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, σχεδόν δύο στους τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα (63% το 2025, από 50% πέρυσι) δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις των Black Friday και Cyber Monday, που «πέφτουν» εφέτος 28 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.

Η ισχυρότερη πρόθεση για αγορές αυτή την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-39 (76%), ενώ πριν έναν χρόνο πιο πρόθυμοι για αγορές εμφανίζονταν οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 50-64 μόνο το 50% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές. Επιδραστικός παράγοντας στη θετική πρόθεση αγοράς φαίνεται να είναι η παρουσία παιδιών στην οικογένεια - και, κυρίως, ανηλίκων (77% πρόθεση αγοράς).

Κυρίως είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές(68% συνολικά, και 77% οι άνδρες), και ρούχα και αξεσουάρ (61% συνολικά, και 68% οι γυναίκες), σκοπεύουν να αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές. Σε μικρότερο βαθμό, οι αγορές θα κατευθυνθούν σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (32%), είδη σπιτιού και κουζίνας (26%), τρόφιμα και ποτά (11%), αλλά και εμπειρίες (φαγητό έξω, συναυλίες, κ.λπ. - 9%).

Παρά την ισχυρή πρόθεση για αγορές κατά την περίοδο αυτή, μία σημαντική μερίδα των καταναλωτών εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις προσφορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday του 2025.

Συγκεκριμένα, 45% αμφισβητούν κατά πόσο οι εκπτώσεις και προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών, άποψη που βρίσκει μικρότερη απήχηση στους νέους 18-29 ετών (32%). Συγχρόνως, 30% των ερωτώμενων διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τούς ενδιαφέρουν, σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές.

Ενδιαφέρον εντοπίζεται και στο συναισθηματικό υπόβαθρο των καταναλωτών για τις εκπτώσεις στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου: 19% των συμμετεχόντων στην έρευνα της EY Ελλάδος δηλώνουν ότι περιμένουν την Black Friday και τη Cyber Monday με ενθουσιασμό, ενώ, στον αντίποδα, 13% αναφέρουν ότι η πίεση για κατανάλωση την περίοδο αυτή, τους κουράζει ή τους αγχώνει.

Παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται, πάνω από τέσσερις στους πέντε καταναλωτές του δείγματος (81%) αναφέρουν ότι ανέβαλαν κάποιες αγορές που ήθελαν να πραγματοποιήσουν, μέχρι την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Η αυξημένη πρόθεση των καταναλωτών για αγορές αυτή τη Black Friday και τη Cyber Monday, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το λιανεμπόριο. Συγχρόνως όμως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβληματιστούν για τις επιφυλάξεις που εκφράζουν σημαντικές μερίδες των καταναλωτών και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη του κοινού, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των πρακτικών τους προς όφελος του καταναλωτή».