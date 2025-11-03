Eπίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα 10/11 ανοίγει η πλατφόρμα - Oι λεπτομέρειες για ποσά και δικαιoύχους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα δώσει το «πράσινο» φως για την υποβολή αιτήσεων που αφορά στο επίδομα θέρμανσης μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες, το αργότερο έως τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Το ύψος της ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται για θέρμανση.

Στις περιοχές της χώρας, που καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή.

Υποβολή των αιτήσεων μέσω myΘέρμανση θα γίνει από 10 Νοεμβρίου έως 5 Νοεμβρίου και η πληρωμή της πρώτης δόσης θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος έως 16.000 ευρώ

Έγγαμος έως 24.000 ευρώ

+ 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Ποια μέσα θέρμανσης επιδοτούνται από 100 έως 1.200 ευρώ

Πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Βιομάζα (πέλετ)

Καυσόξυλα

Κλιματιστικά

Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Επιδόματα ανάλογα με την περιοχή

Στην Αθήνα για παράδειγμα η προμήθεια πετρελαίου επιδοτείται ως εξής:

Αθήνα (κέντρο) 129€

Παλλήνη 165€

Θεσσαλονίκη (κέντρο) 213€

Ιωάννινα 252 €

Φλώρινα 442€

*μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Επίδομα ανάλογο του θερμαντικού μέσου

Κάτω Νευροκόπι (Ν. Δράμας)

Ρεύμα: 754 ευρώ

Πέλετ: 714 ευρώ

Καυσόξυλα: 695 ευρώ

Φυσικό αέριο: 645 ευρώ

Πετρέλαιο: 595 ευρώ

*μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Χολαργός (Ν. Αττικής) όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ και ο κλιματικός συντελεστής είναι 0,54, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Ρεύμα: 205 ευρώ

Φυσικό αέριο: 176 ευρώ

Πετρέλαιο: 162 ευρώ

*μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Το επίδομα θέρμανσης το χάνουν τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία.

Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.