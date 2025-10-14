Ξεκινά η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης - Ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης - Πως θα πάρετε το επίδομα

Οι τελικές τιμές θα «κλειδώσουν» τα μεσάνυχτα της 14ης προς 15η Οκτωβρίου

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα ίδια ή και ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με την αγορά η τιμή εκκίνησης εκτιμάται στο 1,10 ευρώ το λίτρο, μειωμένη σχεδόν κατά 8% σε σχέση με το 2024, ωστόσο διαφορετικές θα είναι οι τιμές:

στα αστικά, ηπειρωτικά κέντρα (από 1,09 έως 1,12 ευρώ το λίτρο), πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν στα 1,18 ευρώ το λίτρο.

και στα νησιά (από 1,22 έως 1,24 ευρώ το λίτρο)

Οι τελικές τιμές θα «κλειδώσουν» τα μεσάνυχτα της 14ης προς 15η Οκτωβρίου, όταν θα τεθεί σε ισχύ και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τα 410 στα 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Πέρσι, το επίδομα κατέβαλε συνολικά περίπου 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους. Το επίδομα καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης —πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα και καυσόξυλα— για την κύρια κατοικία και χορηγείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η κλιμάκωση του ποσού γίνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής, με υψηλότερο επίδομα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο ψύχος

Νέες οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από αύριο 15/10 οπότε ανοίγει η περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Με το νέο σύστημα, από eφέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Ωστόσο. προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων .

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

* ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

* ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

* ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

* μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή

* μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

* για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και

* στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

* Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.

* Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Eπίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση > myΘέρμανση, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.