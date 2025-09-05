Διαδικασίες εξπρές για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές – Τα πέντε βήματα που απαιτούνται

Παρελθόν αποτελεί πλέον ο …κυκεώνας της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας για τους φορολογούμενους που επιχειρούν να ολοκληρώσουν υποθέσεις γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών, καθώς έχουν πλέον στη διάθεσή τους την πλατφόρμα akinita.gov.gr.

Χρησιμοποιώντας τον Ψηφιακό Φάκελο Ακινήτου, διεκπεραιώνουν γρήγορα και εύκολα γονικές παροχές, δωρεές και αποδοχές κληρονομιάς, καθότι η νέα ψηφιακή υπηρεσία απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής των συμβολαίων, συλλέγει αυτόματα τα απαραίτητα έγγραφα και επιτρέπει την ψηφιακή πληρωμή φόρων, με ολοκλήρωση σε μόλις μία εργάσιμη ημέρα αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου επιτρέπει στον συμβολαιογράφο να προχωράει όλη τη διαδικασία ηλεκτρονικά, ενώ οι πολίτες απλώς τον εξουσιοδοτούν για τη διαχείριση του φακέλου.

Πέντε είναι τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο συμβολαιογράφος δημιουργεί τον ψηφιακό φάκελο στην πλατφόρμα akinita.gov.gr, εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων (π.χ. αγοραστή και πωλητή) και προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να δώσουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις.

στην πλατφόρμα akinita.gov.gr, εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων (π.χ. αγοραστή και πωλητή) και προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να δώσουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις. Οι πολίτες λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS ή email και δίνουν εξουσιοδότηση στον συμβολαιογράφο να διαχειριστεί τον φάκελο μέσω TaxisNet.

και δίνουν εξουσιοδότηση στον συμβολαιογράφο να διαχειριστεί τον φάκελο μέσω TaxisNet. Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ΑΑΔΕ, το Κτηματολόγιο, τον ΕΦΚΑ και το ΤΕΕ.

από την ΑΑΔΕ, το Κτηματολόγιο, τον ΕΦΚΑ και το ΤΕΕ. Ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά τέλη καταβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας, και:

μέσω της πλατφόρμας, και: Ο συμβολαιογράφος υποβάλλει ηλεκτρονικά τη συμβολαιογραφική πράξη στο Κτηματολόγιο, η οποία καταχωρίζεται εντός 24 ωρών, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Τα δικαιολογητικά

Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιλαμβάνει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που εμφανίζονται σε κατάλογο στον φάκελο:

Τίτλος κτήσης : Συμβολαιογραφικό έγγραφο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

: Συμβολαιογραφικό έγγραφο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ : Αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων της ΑΑΔΕ.

: Αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων της ΑΑΔΕ. Αποδεικτικό ενημερότητας : Αντλείται από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της ΑΑΔΕ.

: Αντλείται από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της ΑΑΔΕ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας : Αντλείται από το e-ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

: Αντλείται από το e-ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου /Διηρημένης Ιδιοκτησίας: Αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας με το ΤΕΕ.

/Διηρημένης Ιδιοκτησίας: Αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας με το ΤΕΕ. Βεβαίωση περαίωσης ή οριστικής υπαγωγής στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί το σχετικό ειδικό πρόστιμο.

στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί το σχετικό ειδικό πρόστιμο. Σχέδια (κατόψεις) μηχανικού : Απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση.

: Απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης : Όπου απαιτείται.

: Όπου απαιτείται. Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία οικοδομικής άδειας : Αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από την πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» του ΤΕΕ ή από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου μέσω Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.).

: Αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από την πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» του ΤΕΕ ή από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου μέσω Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.). Καταβολή φόρου: Η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά με την πληρωμή ή την απαλλαγή φόρου μέσω της εφαρμογής myProperty της ΑΑΔΕ.

Έρχεται «φορολογικό ξυπνητήρι» για τους κληρονόμους αποβιωσάντων

Εξάλλου, μια νέα υπηρεσία η οποία θα λειτουργεί ως «φορολογικό ξυπνητήρι», αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του έτους. Το νέο εργαλείο θα «ξυπνάει» τους κληρονόμους φορολογούμενων που έχουν αποβιώσει και θα τους ενημερώνει για τις φορολογικές υποχρεώσεις τους οι οποίες προκύπτουν μετά το θάνατο του συγγενή ή του αγαπημένου τους προσώπου.

Με το σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης από την ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι – κληρονόμοι θα αποφεύγουν την πληρωμή προστίμων και έξτρα φόρων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων αλλά και τις δυσάρεστες εκπλήξεις και τις περιπέτειες με την εφορία σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει αφήσει χρέη και ανοιχτούς φορολογικούς λογαριασμούς.

Η ΑΑΔΕ, αμέσως μετά την ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου για κάθε ληξιαρχική πράξη θανάτου θα ενημερώνει τους κληρονόμους για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Το μέτρο, εκτιμάται πως θα βοηθήσει χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν μετά το θάνατο του κληρονομούμενου με αποτέλεσμα να χάνουν προθεσμίες και να επιβαρύνονται με πρόστιμα ή ακόμα και με χρέη σε περίπτωση που δεν προλάβουν να αποποιηθούν την κληρονομιά.

Με την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ενημερώνεται αυτόματα το Φορολογικό Μητρώο. Αυτό σημαίνει πως, δεν απαιτείται να υποβληθεί η σχετική δήλωση θανάτου από τους κληρονόμους στο ΚΕΦΟΔΕ ή την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Ταυτόχρονα, διακόπτονται οι σχέσεις του αποβιώσαντα με άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ (γάμο, σύμφωνο συμβίωσης, φορολογικό εκπρόσωπο, ενώ απενεργοποιούνται και οι κωδικοί πρόσβασης του αποβιώσαντα στις εφαρμογές του myAADE).