«Μπλόκο» της εφορίας σε 8.000 «άκυρες» γονικές παροχές και δωρεές - Πότε επιβάλλεται φόρος

Δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Περισσότερες από 8.000 γονικές παροχές και δωρεές πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2021. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι έπρεπε να καταβάλλουν κανονικά τους προβλεπόμενους φόρους, οι οποίοι ανέρχονται σε 10% για συναλλαγές σε μετρητά και 20% για διαδοχικές ή εικονικές μεταβιβάσεις.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ έδειξαν σωρεία παραβάσεων από συγγενείς πρώτου βαθμού -γονείς, παιδιά και εγγόνια. Σε πολλές περιπτώσεις, γινόταν κατάθεση μετρητών στους λογαριασμούς των παιδιών ή των εγγονιών, χωρίς να πραγματοποιείται τραπεζική μεταφορά, όπως προβλέπεται. Άλλοι έκαναν «τριγωνικές» δωρεές, ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε συγγενείς που δεν ανήκαν στην Α’ κατηγορία δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, ένας αδερφός δώριζε στη μητέρα του ή τον πατέρα του κάποιο ποσό (συνήθως μεγάλο κοντά στο αφορολόγητο) χωρίς την καταβολή φόρου όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Ωστόσο, μετά την παρέλευση συνήθως τριμήνου, το συγκεκριμένο ποσό περνούσε στον άλλο γιο με γονική παροχή χωρίς την καταβολή του αναλογούντος φόρου.

Σημειώνεται ότι πέραν των γονικών παροχών, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ελέγχους και στις μεταβιβάσεις ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Χιλιάδες συμβόλαια του 2024 ελέγχονται για το αν καταβλήθηκε ο φόρος της τελευταίας πενταετίας, ενώ όσοι συμβολαιογράφοι ή κτηματολογικά γραφεία παραβλέπουν την υποχρέωση βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως 1.000 ευρώ, τα οποία σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζονται.

Τι ισχύει

1. Πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς – γονικής παροχής;

Φόρος γονικής παροχής ή δωρεάς επιβάλλεται όταν μεταβιβάζεται με γονική παροχή περιουσιακό στοιχείο σε φυσικό πρόσωπο ή δωρίζεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Σε ποια περιουσιακά στοιχεία επιβάλλεται φόρος δωρεάς – γονικής παροχής;

α) Στα περιουσιακά στοιχεία κάθε μορφής που βρίσκονται στην Ελλάδα.

β) Στα κινητά που βρίσκονται στο εξωτερικό και ανήκουν σε Ελληνα

γ) Στα κινητά που βρίσκονται στο εξωτερικό, ανήκουν σε αλλοδαπό και δωρίζονται σε ημεδαπό.

δ) Στα κινητά που βρίσκονται στο εξωτερικό, ανήκουν σε αλλοδαπό και δωρίζονται σε αλλοδαπό που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

3. Ποια είναι η ισχύουσα φορολογική κλίμακα στις δωρεές – γονικές παροχές;

Για δικαιούχους πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας (σύζυγο, μέρος συμφώνου συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς) ισχύει νέα φορολογική κλίμακα για τις δωρεές ή τις γονικές παροχές που πραγματοποιούνται προς αυτούς από την 1η-10-2021, με αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ και επιβολή φόρου με αυτοτελή συντελεστή 10% για την υπερβάλλουσα αξία μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού, εφόσον δηλαδή η φορολογητέα αξία του περιουσιακού στοιχείου που δωρίζεται ή το οποίο αφορά η γονική παροχή υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ.

4. Σε ποια περιουσιακά στοιχεία εφαρμόζεται η νέα κλίμακα στις δωρεές και γονικές παροχές;

Εφαρμόζεται στις δωρεές και γονικές παροχές οποιασδήποτε φύσεως περιουσίας (κινητής και ακίνητης), με δωρεοδόχους τα πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας (σύζυγο, μέρος συμφώνου συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς) και στις χρηματικές γονικές παροχές ή χρηματικές δωρεές προς τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον αυτές διενεργούνται (αποδεδειγμένα) με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

5. Πώς φορολογείται η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών;

Η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών (πλην αυτών που μεταφέρονται μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τα οποία ισχύει αφορολόγητο 800.000 ευρώ για δικαιούχους πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας) φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία.