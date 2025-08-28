Κληρονομιές σε πέντε βήματα - Τι αλλάζει με την πλατφόρμα akinita.gov.gr

Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ακινήτου που δημιουργείται, περιέχει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και όλα τα απαραίτητα για τη σύνταξή τους δικαιολογητικά.

Μετά τις αγοραπωλησίες ακινήτων, οι φορολογούμενοι σε συνεργασία με τον συμβολαιογράφο τους έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν ψηφιακά και τις αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων, μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr.

Οι κληρονομιές ακινήτων, όπως αναφέρουν Τα Νέα, εντάσσονται στον Ψηφιακό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου, με τις διαδικασίες να επιταχύνονται σημαντικά μετατρέποντας την υποβολή και την καταχώριση του συμβολαίου των φορολογούμενων στο Κτηματολόγιο ακόμη και σε υπόθεση μιας εργάσιμης μέρας εφόσον δεν προκύψουν εκκρεμότητες.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ακινήτου που δημιουργείται, περιέχει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και όλα τα απαραίτητα για τη σύνταξή τους δικαιολογητικά.

Τα πέντε βήματα μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr