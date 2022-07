Η Deloitte «χαρτογραφεί» τον νέο Κλιματικό Νόμο

Οι νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις συζητήθηκαν στην εκδήλωση “National Climate Law | Challenges & opportunities for the Greek market & economy”

Ο νέος Κλιματικός Νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, αλλάζει σημαντικά το επιχειρηματικό τοπίο, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις και τις ενέργειες τις οποίες οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, η νέα νομοθεσία, επιφέρει αλλαγές στην οικονομία γενικότερα και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις οι οποίες διαφοροποιούνται ανα κλάδο. Αυτά τα ζητήματα αποτέλεσαν την ατζέντα της εκδήλωσης «Εθνικός Κλιματικός Νόμος | Προκλήσεις & ευκαιρίες για την ελληνική αγορά και την οικονομία», που διοργάνωσε η Deloitte Ελλάδος σε συνεργασία με το ESG+Stories. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το παρών έδωσαν στελέχη εταιρειών, αλλά και εκπρόσωποι φορέων.

Σκιαγραφώντας τη στόχευση της κυβέρνησης με τον νέο κλιματικό νόμο, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Πέτρος Βαρελίδης, σημείωσε ότι: «Ο πρώτος Κλιματικός Νόμος στην Ελλάδα σηματοδοτεί την αναγνώριση της σημασίας της κλιματικής αλλαγής από την επίσημη πολιτεία. Σκοπός μας είναι η γρήγορη προσαρμογή της χώρας στα νέα δεδομένα που φέρνει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με σκοπό τη διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στόχος μας είναι ο δίκαιος διαμοιρασμός των βαρών στους πολίτες και τους τομείς της οικονομίας, αλλά και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών από τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να παράγουν οι ίδιοι την ενέργεια (από ΑΠΕ) που καταναλώνουν και να ελέγχουν οι ίδιοι το ανθρακικό τους αποτύπωμα μέσα από τις καθημερινές επιλογές τους».

Εκ μέρους της Deloitte, η κα Κατερίνα Ρόγγα, Principal Risk Advisory, Sustainability & Climate Lead και η κα Κωνσταντίνα Μπάτσαρη, Assistant Manager Risk Advisory, Sustainability & Climate, ανέλυσαν τις απαιτήσεις του κλιματικού νόμου και παρουσίασαν το σχετικό οδικό χάρτη υλοποιήσης για τις εταιρείες. Επίσης, ανέφεραν πως «ο εθνικός κλιματικός νόμος αποτελεί το εργαλείο που εισάγει τις ρυθμίσεις, με τις οποίες θεσπίζεται το πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η εφαρμογή στην ουσία του έχει να επιφέρει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία μας. Η Deloitte παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις και αναπτύσσει λύσεις και μεθοδολογίες εκπαίδευσης, διαχείρισης δεδομένων, μέτρησης και ανάπτυξης στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή».

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών που συζήτησαν τις επιπτώσεις του κλιματικού νόμου στις επιχειρήσεις, ανέφεραν:

Ο κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Head of ESG at Piraeus Financial Holdings, εξήγησε ότι «ο Κλιματικός Νόμος θέτει το πλαίσιο για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, η χρηματοδότηση της οποίας είναι πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Τράπεζα Πειραιώς με πολυετή εμπειρία στη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης, θα υποστηρίξει τους πελάτες της να κάνουν τη μετάβαση αυτή πραγματικότητα».

Ο κ. Παναγιώτης Σκιαδάς, Sustainability Senior Director της Viohalco, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο κλιματικός νόμος είναι μία αναγκαία πολιτική της χώρας μας για τη δημιουργία συνθηκών και κινήτρων μείωσης των εθνικών μας εκπομπών. Αδυνατεί όμως να λάβει υπόψη την αρχή της οικονομικής ανταποδοτικότητας αναφορικά με το δυναμικό μείωσης εκπομπών στις βιομηχανίες, δεδομένου ότι η αντιστάθμιση εκπομπών είναι ένα εξαιρετικό σύνθετο θέμα».

Η κα Έλλη Παναγιωτοπούλου, Communications & Corporate Affairs Director της Polygreen, εστίασε στο ότι «ο κλιματικός νόμος είναι ένα ακόμα σημαντικό νομοθετικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, δηλαδή τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Από την πλευρά μας, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει ταυτόχρονα αντίστοιχη έμφαση και στην κυκλική οικονομία, καθώς είναι αποδεδειγμένο πως τόσο η ταφή όσο και η μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων επιβαρύνει τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα και συντελεί στην κλιματική αλλαγή».

Η κα Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Sustainability & Corporate Responsibility Director στον Όμιλο OTE, σημείωσε: «Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές δεσμεύσεις για να γίνουμε ανθρακικά ουδέτεροι από τη λειτουργία μας μέχρι το 2025. Στον Όμιλο ΟΤΕ κατανοούμε τη μεγάλη ευκαιρία που έχουμε, μέσω της τεχνολογίας, να προσφέρουμε στην αγορά προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις να μειώσουν το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Τέλος, η κα Αγγελική Πατρούμπα, Corporate Affairs & Sustainability Director, Greece & Cyprus στην Coca-Cola Hellenic, επεσήμανε πως «ένα ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μπορεί να περιλαμβάνει τους στόχους που θέτει κάθε επιχείρηση και, στην προκειμένη περίπτωση, για εμάς αυτό σημαίνει να είμαστε ουδέτεροι ανθρακικά μέχρι το 2040, εμπλέκει όμως πολύ περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνεργάτες, πελάτες, αποτελούν μια εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η αλυσίδα αξίας για εμάς και για τη δραστηριότητά μας, ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα».

Μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις στην εποχή των ESG και της νέας κλιματικής νομοθεσίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να χαράξουν μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Η Deloitte, στέκεται αρωγός και συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Με διορατικότητα, με βαθιά γνώση και εμπειρία, η Deloitte θέτει στην υπηρεσία των επιχειρήσεων ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξατομικευμένων υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης, που συνδυάζουν καινοτόμες μεθοδολογίες και σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τις εταιρείες να χαρτογραφήσουν το νέο περιβάλλον, να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές και να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους για την αναζήτηση χρηματοδότησης. Την ίδια στιγμή, η Deloitte, βοηθά τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, να μετρήσουν και να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και αποδοτικό περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους.