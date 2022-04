Ρεκόρ πωλήσεων για τον όμιλο TÜV NORD και την TÜV HELLAS

Ρεκόρ ανόδου, που ξεπέρασε το 8% σε ετήσια βάση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου TÜV NORD, σε πείσμα της πανδημίας και των περιορισμών που έφερε αυτή.

Αντίστοιχα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αύξησε τον κύκλο εργασιών της στα 22 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών Αιγύπτου και Κύπρου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη θέση της ως κορυφαίος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, ο όμιλος TÜV NORD ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 1,37 δισ. ευρώ για το 2021 έναντι 1,27 δισ. ευρώ το 2020 ενώ αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 73,1 εκατ. ευρώ έναντι 47,8 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, και σε πείσμα των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, ο Όμιλος κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία του, οργανική άνοδο εσόδων άνω του 8% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, πραγματοποίησε επενδύσεις της τάξης των 60 εκατ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του καθώς και στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως η αύξηση προέκυψε από το σύνολο των επιχειρηματικών κέντρων και δράσεων του Ομίλου. Αναλυτικά, το Business Unit Industrial Services κατέγραψε πωλήσεις 612,4 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 582,1 εκατ. ευρώ το 2020 με σημαντικό κομμάτι να προέρχεται από τις διεθνείς θυγατρικές. Αντίστοιχα, το Business Unit Mobility κατέγραψε αύξηση κύκλου εργασιών 8%, φτάνοντας τα 475,2 εκατ. ευρώ έναντι 440,1 εκατ. ευρώ.

To BU Engineering and Natural Resources κατέγραψε πωλήσεις 115,8 εκατ. ευρώ έναντι 96,1 εκατ. ευρώ και το BU Training 79,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, το Business Unit Aerospaces κατέγραψε πωλήσεις 52,6 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένες σε ετήσια βάση ενώ αυτό της Πληροφορικής (Business Unit IT) συν εισέφερε 31 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Ρεκόρ τζίρου και νέες προσλήψεις για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σε ιστορικά υψηλά ο κύκλο εργασιών της TÜV HELLAS (TÜV NORD), καθώς συμπεριλαμβανομένων των δύο θυγατρικών στην Αίγυπτο και την Κύπρο ανήλθε σε 22 εκατ. ευρώ. Μόνο στην Ελλάδα, ξεπέρασε τα 15,5 εκατ. ευρώ και είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος μεταξύ των φορέων πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Επιπλέον, και σε πείσμα της πανδημίας, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αύξησε το προσωπικό της, προχωρώντας σε 30 νέες προσλήψεις και πλέον απασχολεί 128 άτομα μόνιμου προσωπικού και 140 εξωτερικούς συνεργάτες.

Ο κ. Σάββας Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV HELLAS (TÜV NORD), δήλωσε: «Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα εξαιρετικά αποτελέσματα του ομίλου TÜV NORD καθώς και για το γεγονός ότι συνεισφέραμε και από την πλευρά μας για να επιτευχθούν. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας, να προσφέρουμε εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης, έχοντας ως βασική μας μέριμνα τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και των εργαζομένων μας, οι οποίοι μέσω συνεχών εκπαιδεύσεων, μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία, αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο μας».