Το Poseidon Med II έθεσε τα θεμέλια για μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα στην Ανατολική Μεσόγειο

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, το διαδικτυακό συνέδριο Poseidon Med II Stakeholder’s Conference 2021 με τίτλο «Το Poseidon Med II κάνει πραγματικότητα τη βιώσιμη ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο». Το Συνέδριο επισφράγισε επίσημα τις εργασίες του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου Poseidon Med II, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και έως το τέλος του τρέχον έτους ολοκληρώνεται.

Στο Συνέδριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος τόνισε τη σημασία του LNG ως το καύσιμο γέφυρα για τον πράσινο μετασχηματισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ο κ. Ιωάννης Ευστρατίου, Διευθυντής Ασφάλειας & Προστασίας Περιβάλλοντος, εκπροσωπώντας τον Κύπριο Υφυπουργό Ναυτιλίας, κ. Β. Δημητριάδη, τόνισε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου είναι ότι υπάρχει διαθέσιμο σε αφθονία, και αποτελεί μία καλή επιλογή για τη μετάβαση σε μία Ευρώπη ουδέτερη σε άνθρακα. Ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., τόνισε ότι το LNG αποτελεί μια έξυπνη, ευέλικτη και βιώσιμη επιχειρηματικά λύση για τη αντιμετώπιση της πρόκλησης για απανθρακοποίηση της Ναυτιλίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του πρώτου στην Ελλάδα πλοίου ανεφοδιασμού LNG από τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, χωρητικότητας 4.000 m3 που θα χρησιμοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό πλοίων στον λιμένα του Πειραιά καθώς και σε άλλους λιμένες της Ελλάδας και της Περιφέρειας. Για τον κ. Ι. Χωματά, Διευθυντή Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. – Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου, οι νέες εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας ΥΦΑ (ssLNG ) με σκοπό τον ανεφοδιασμό ενός φορτηγού καθώς και πλοίων τροφοδοσίας έγιναν πραγματικότητα χάρη στη συμβολή του PM II, γεγονός που αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Κλείνοντας τις εναρκτήριες τοποθετήσεις, ο κ Siamak Jalali, εκ μέρους του γραφείου του Συντονιστή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Motorways of the Sea” τόνισε ότι ο στόχος για το 2050 είναι η Ευρώπη να είναι μία ανταγωνιστική οικονομία, ενεργειακά αποδοτική, όπου η Ναυτιλία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς το 80% των εμπορευμάτων μεταφέρονται μέσω των θαλάσσιων οδών.

Εκ μέρους της CINEA - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, η κα Κατερίνα Χρυσοστόμου, Project Officer PMEDII, συνεχάρη όλους τους εταίρους του PMII για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δράσεων και τη συνεισφορά τους στην στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού με ΥΦΑ στην Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία.

Ο κ. Γιώργος Πολυχρονίου, Project Manager του Poseidon Med II και Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, τόνισε τη σπουδαιότητα του PMII για την απανθρακοποίηση της Ναυτιλίας καθώς και της σημασίας του για την Ελλάδα και την περιοχή ευρύτερα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θεματικής ενότητας του Συνεδρίου με τίτλο «Χαρτογράφηση των Επιτευγμάτων του Poseidon Med II» παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Δράσης από διάφορους εταίρους, και συγκεκριμένα: την κ. Ευσταθία Νιάρχου, Project Manager του Poseidon Med II Action, τον ΔΕΣΦΑ, τον Δρ Χρήστο Σολομωνίδη, Μέτοχο και Εκτελεστικό Πρόεδρο ΔΣ της Rogan Associates, την κ. Άννα Αποστολοπούλου, Offshore Manager Gr/Cy/Isr, EU Projects Leader SEUR/Lloyd’s Register, τον Δρ. Davide Calderan, Πρόεδρος της Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl και τον κ. Giannis Gabrias, Market Research and Development, Ocean Finance.

Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι οι κύριοι στόχοι του PM II έχουν επιτευχθεί και οι βάσεις για μια βιώσιμη και αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν δημιουργηθεί. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες μελέτες για την υιοθέτηση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου από τεχνική, οικονομική και κανονιστική άποψη. Συγκεκριμένα, το PM II συνέβαλε στην προετοιμασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου με ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχές ασφάλειας σχετικά με τις εργασίες ανεφοδιασμού LNG στους ελληνικούς λιμένες, οδηγώντας στη θέσπιση νομοθεσίας (Π.Δ. 64/2019). Όσον αφορά στους λιμένες του προγράμματος, στον Πειραιά, την Πάτρα, το Ηράκλειο, την Ηγουμενίτσα και τη Λεμεσό, το PMII χρηματοδότησε τις μελέτες σχεδιασμού για την ανάπτυξη υποδομών μLNG μικρής κλίμακας (ssLNG) ώστε να καταστεί δυνατός ο ανεφοδιασμός πλοίων με LNG εντός των λιμένων. Επιπλέον, οι μελέτες που ολοκληρώθηκαν από το PMII δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής ενός σταθμού φόρτωσης φορτηγών LNG και μίας νέας προβλήτας ssLNG για την εξυπηρέτηση μικρών σκαφών τροφοδοσίας/ ανεφοδιασμού χωρητικότητας μεταξύ 1.000 m3 έως 28.000 m3.

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «LNG, μια μεγάλη ευκαιρία για τη ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο», οι ειδικοί συζήτησαν για τη διαρκώς ανοδική χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο κ. Steve Esau, Γενικός Διευθυντής της SEA LNG, ο κ. Παναγιώτης Μήτρου, Global Gas Technology Segment Manager της Lloyd's Register, ο Δρ. Γιώργος Α. Κριεζής, Τεχνικός Διευθυντής της Neptune Lines Shipping and Managing Enterprises SA, ο Δρ. Νικόλαος Λιάπης, Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων και ο κ. Δημήτρης Σπύρου, Σύμβουλος, Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Συμπερασματικά, το LNG αναμένεται να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο για τη μετάβαση σε βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, το LNG, στη συνθετική του μορφή κάνει χρήση των ίδιων υποδομών με την παραδοσιακή του μορφή, και είναι συμβατό με τους στόχους της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές άνθρακα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην απεξάρτηση της Ναυτιλίας από τον άνθρακα. Τέλος, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τον αναδυόμενο ρόλο της Ελλάδας ως διεθνούς κόμβου ανεφοδιασμού και διανομής LNG για την ευρύτερη περιοχή.

Συντονιστής του συνεδρίου Poseidon Med II Stakeholder’s Conference 2021, ήταν ο κ. Χάρης Φλουδόπουλος, Δημοσιογράφος.