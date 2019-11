ΕΥ: Αναγκαίο νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις

Απαραίτητο ένα νέο μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις με έμφαση στη μεγέθυνση και την εξωστρέφεια για να συνεχίζουν να αναπτύσσονται σύμφωνα με την EY.

Στο 1ο Family Business Conference – Building Foundations for the Future, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 13 Νοεμβρίου 2019, συμμετείχε ως Exclusive Gold Sponsor η ΕΥ. Το συνέδριο διοργάνωσε η Palladian Conferences, με την υποστήριξη του LSE - The Hellenic Alumni Association, υπό την αιγίδα του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, της Endeavor Greece και του FBN Greece.

Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων, επικεντρώθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οικογενειακές επιχειρήσεις στη χώρα, μεταξύ των οποίων, το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, το δύσκολο εγχείρημα της διαδοχής και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Την κεντρική ομιλία, με θέμα τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, πραγματοποίησε ο κος Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, με βασικούς πυλώνες τη μεγέθυνση και την εξωστρέφεια.

«Στα χρόνια της κρίσης, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους, επέδειξαν εντυπωσιακή αντοχή. Σήμερα, καλούνται πάλι να πρωταγωνιστήσουν στην επανεκκίνηση της χώρας, μετά τα χρόνια της κρίσης. Η επανεκκίνηση, όμως, αυτή, θα πρέπει να βασιστεί σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, απαλλαγμένο από τις παθογένειες του παρελθόντος», τόνισε ο κος Μήτσιος. Ειδική αναφορά έγινε, επίσης, στις φορολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, με κυριότερες τις φορολογικές διαστάσεις του ζητήματος της διαδοχής και την πολυπλοκότητα - αλλά και την αστάθεια - του φορολογικού συστήματος.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΕΥ Ελλάδος και η Eurobank συνδιοργάνωσαν ενότητα για το κρίσιμο ζήτημα της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, η Eurobank και η ΕΥ Ελλάδος, ένωσαν τις δυνάμεις τους, αναπτύσσοντας από κοινού το πρόγραμμα Family Business, με σκοπό την υποστήριξη των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων στις ιδιαιτέρως σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Την εισαγωγική ομιλία της ενότητας αυτής πραγματοποίησε ο κος Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Partner, Family Enterprise Leader της ΕΥ Ελλάδος, ο οποίος επικεντρώθηκε στις προκλήσεις της διαδοχής.

Συγκεκριμένα, ο κος Χατζηδαμιανού αναφέρθηκε στα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού της διαδοχής που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως, αναλύοντας τους λόγους που μόλις το 3% των επιχειρήσεων αυτών καταφέρνουν να επιβιώσουν πέρα από την τρίτη γενιά. Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών οικογενειακής και εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και ο έγκαιρος σχεδιασμός του πλάνου διαδοχής, παράλληλα με τη θέσπιση ενός οικογενειακού καταστατικού, έχει αποδειχθεί πως είναι πιο ικανά να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης, το οποίο συντόνισε η κα Ευτυχία Κασελάκη, Partner, Family Enterprise Leader της ΕΥ Ελλάδος, με συμμετέχοντες τους κ.κ. Θεόδωρο Πασχαλίδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grantex Α.Ε., Ιωάννα-Αλεξάνδρα Σαΐτη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Intercomm Foods, και Ανδρέα Χασάπη, Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής Commercial Banking της Eurobank.

Μεταξύ άλλων, οι ομιλητές συμφώνησαν στη σημασία της ύπαρξης μιας δομημένης διαδικασίας διαδοχής, η οποία θα έχει ως γνώμονα το κοινό συμφέρον και τη συνέχεια της επιχείρησης, μακριά από συναισθηματικές αγκυλώσεις και οικογενειακούς περιορισμούς. Παράλληλα, υπερθεματίστηκε η αξία της υιοθέτησης κανόνων εταιρικής και οικογενειακής διακυβέρνησης, καθώς και της έγκαιρης προετοιμασίας της επόμενης γενιάς.