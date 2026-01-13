Άνοιξε ο αγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων: Καύσιμα στα Βαλκάνια και σχέδια δισ. από τη Helleniq Energy

Οι δηλώσεις Σιάμισιη για αγωγό, γεωτρήσεις, LNG και επενδύσεις δισ. ευρώ

Σε λειτουργία τέθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σε εκδήλωση της εταιρείας.

Όπως σημείωσε, ο αγωγός εντάσσεται πλέον ως κάθετος διάδρομος ενεργειακού εφοδιασμού για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, μεταφέροντας πετρέλαιο κίνησης, το βασικό καύσιμο για τις περιφερειακές αγορές. Το πρώτο φορτίο έχει ήδη παραδοθεί, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και δεύτερη αποστολή.

Ενίσχυση εξαγωγών και γεωπολιτικό αποτύπωμα

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η επαναλειτουργία του αγωγού διευκολύνει σημαντικά τις εξαγωγές καυσίμων όχι μόνο προς τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και σε γειτονικές αγορές, όπως το Κόσοβο, η Νότια Σερβία και η Βουλγαρία, ενισχύοντας παράλληλα το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, περιορίζεται η κυκλοφοριακή επιβάρυνση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατά τα προηγούμενα 13 χρόνια —όσο διάστημα ο αγωγός παρέμενε εκτός λειτουργίας— ο εφοδιασμός πραγματοποιούνταν μέσω βυτιοφόρων οχημάτων.

Έρευνες υδρογονανθράκων

Ο επικεφαλής της Helleniq Energy επιβεβαίωσε τα χρονοδιαγράμματα για την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 12 έως 18 μηνών από την κοινοπραξία με την ExxonMobil και την Energean.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τη Chevron, με τον κ. Σιάμισιη να υπογραμμίζει τη γεωπολιτική σημασία των ερευνών για την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Οικονομικά μεγέθη και επενδύσεις

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι το 2025 αποτέλεσε την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η Helleniq Energy κατέγραψε λειτουργικά κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε: