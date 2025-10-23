Nexans: Δεν ακυρώνεται η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ

Την ομαλή συνέχιση του έργου Great Sea Interconnector διαβεβαίωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Nexans, Τζουλιάν Χουμπέρ, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί ακύρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

"Το έργο δεν ακυρώνεται· υπάρχει μόνο σχέδιο Α, όχι σχέδιο Β", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χουμπέρ κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας. Όπως εξήγησε, οι πολιτικές διεργασίες γύρω από το έργο βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχει πλέον ενεργά στις συζητήσεις.

Ο επικεφαλής της Nexans επιβεβαίωσε το προηγούμενο guidance της εταιρείας για τον GSI, επισημαίνοντας ότι δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της ακόμη κι αν υπάρξουν καθυστερήσεις. Μέχρι σήμερα, η Nexans έχει λάβει περί τα 250 εκατ. ευρώ σε πληρωμές για το έργο.

"Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον ΑΔΜΗΕ για τη συνέχεια", υπογράμμισε ο Χουμπέρ, προσθέτοντας ότι το ζήτημα των επόμενων πληρωμών "περνά και από την Κύπρο", αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι τελικές διαδικασίες συνδέονται με τις αποφάσεις των εμπλεκόμενων κρατών.

Το έργο του Great Sea Interconnector, που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ με ανάδοχο τη Nexans, αποτελεί κρίσιμο κρίκο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με το ηπειρωτικό σύστημα της ΕΕ και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο.