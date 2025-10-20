Optima Bank: Ισχυρό θα είναι το γ’ τρίμηνο της TITAN

Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ βρίσκεται σε πορεία για να καταγράψει υψηλή κερδοφορία το 2025

Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αναμένει η Optima Bank για την TITAN (Titan Cement International), επισημαίνοντας ότι ο όμιλος βρίσκεται σε πορεία για να καταγράψει υψηλή κερδοφορία το 2025, παρά τη δυσμενή ισοτιμία του δολαρίου.

Με βάση και την ελκυστική αποτίμηση της μετοχής (9x P/E 2025e και 5,3x EV/EBITDA), η Optima Bank επαναλαμβάνει τη σύσταση «Αγορά» (Buy) για τη μετοχή της Titan Cement International, με τιμή-στόχο τα 50,5 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της τράπεζας για τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου 2025, τα οποία θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, πριν το άνοιγμα της αγοράς, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 686 εκατ. ευρώ (+3,7% σε ετήσια βάση), τα EBITDA στα 165,1 εκατ. ευρώ (+6%) και τα καθαρά κέρδη στα 80,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται έκτακτα.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η Optima Bank προβλέπει πωλήσεις 2,015 δισ. ευρώ (+1,5%), EBITDA 452 εκατ. ευρώ (+3,4%) και καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη 201 εκατ. ευρώ.

Ελλάδα

Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση εκτιμάται ότι συνέχισε να ενισχύει τα αποτελέσματα, αντισταθμίζοντας τη χαμηλότερη επίδοση των εξαγωγών. Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 18,5% στα 125 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 17,8% στα 15,9 εκατ. ευρώ, με ώθηση από τις πωλήσεις υψηλότερου περιθωρίου στην εγχώρια αγορά.

Ηνωμένες Πολιτείες

Παρά το ασθενέστερο δολάριο και τη γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς, η Titan America αναμένεται να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα, στηριζόμενη σε αύξηση μεριδίου αγοράς και τιμών. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει στα 379 εκατ. ευρώ (+0,6%), με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 87,6 εκατ. ευρώ (+3,4%).

ΝΑ Ευρώπη

Η σταθερή ζήτηση και η ομαλοποίηση του ενεργειακού κόστους στη ΝΑ Ευρώπη ενίσχυσαν την απόδοση της περιοχής. Οι πωλήσεις εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 5,9% στα 118 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA προβλέπεται να ανέλθει στα 50,5 εκατ. ευρώ (+7,7%), με περιθώριο αυξημένο κατά 70 μονάδες βάσης.

Ανατολική Μεσόγειος (EMED)

Η ισχυρή ζήτηση και οι αυξημένες τιμές στην Αίγυπτο αναμένεται να έχουν αντισταθμίσει τη διακοπή της δραστηριότητας στην Τουρκία (μετά την πώληση της Adocim). Ο κύκλος εργασιών εκτιμάται μειωμένος κατά 5,9% στα 64 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA προβλέπεται στα 11,1 εκατ. ευρώ (έναντι 10,6 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Κάτω από το επίπεδο των EBITDA, η Optima Bank υπολογίζει αποσβέσεις 43 εκατ. ευρώ, καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 12 εκατ. ευρώ, φορολογικό συντελεστή 22% και δικαιώματα μειοψηφίας 5 εκατ. ευρώ προς την Titan America. Έτσι, τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο εκτιμώνται στα 80,8 εκατ. ευρώ, έναντι 75,9 εκατ. ευρώ (ή 81,9 εκατ. ευρώ χωρίς τα έκτακτα) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.